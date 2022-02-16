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【封區檢測】上水清河邨清朗樓發現逾30宗初步陽性和1宗結果不確定個案　延長圍封至明天

社會 15:33 2022/02/16

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政府延長就上水清河邨作出的檢測宣告及強制檢測行動。（黃傑偉攝）

政府昨晚（15日）限制上水清河邨清朗樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，發現超過30宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，政府今日決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（17日）約中午12時完成此行動。

當局指，清河邨清朗樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中發現超過30宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於清河邨清朗樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至明天，以免病毒進一步擴散。

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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