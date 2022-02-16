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【第五波疫情】港鐵為車站及商場租戶提供租金援助　每周贈醫護3千張機場快綫車票

社會 15:27 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

港鐵為車站及商場租戶提供租金援助。 （資料圖片）

港鐵今日（16日）宣布，為全綫車站及商場的租戶，提供新一輪租金援助措施，將根據個別行業及商戶，特別是中小型租戶的實際情況，評估其業務受影響程度，以不同形式的方案減輕商戶壓力，當中包括租金寛減；亦會向因應政府防疫規例而需要關閉的表列處所商戶，提供特別援助。

另外，港鐵表示，將由今年2月中起，向在亞博館社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心的醫護人員，每星期送贈約3千張機場快綫車票予醫院管理局作分發。

行政總裁金澤培表示，疫情嚴竣，令不少業界面對沉重的經營壓力，會根據商戶業務性質和規模、受影響的程度等，為他們提供最適切的援助措施。他又說，港鐵本身的各個業務，在新一波疫情亦受到不同程度的打擊， 其中在非繁忙時段的乘客人數顯著減少，會確保妥善運用資源，在應對經營壓力的同時，亦維持業務和包括租戶在內的持份者的可持續發展。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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