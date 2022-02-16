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【北上避疫】搶深圳隔離酒店帶子女北上避疫 港媽：避一避安心點

親子 15:49 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

有媽媽打算帶子女北上避疫。

本港爆發第五波新冠肺炎疫情，連日來每日都錄得數千宗初步陽性個案，全港多個地區的污水測試呈陽性反應，居民都要排隊強檢。教育局日前宣布停止面授課程到3月，有媽媽擔心疫情會進一步失控，打算帶子女暫時北上回鄉避疫，直言「有排唔會恢復面授呀」，但內地隔離酒店連日來爆滿難以預訂，感到進退兩難。

家住黃大仙的媽媽黃太，兒子正就讀小五、女兒則讀小三，自從教育局宣布再度延遲恢復面授課堂後，連日來每天都上網搶內地隔離酒店的名單，打算帶子女回鄉避疫。

黃太是全職媽媽，她表示黃大仙早前驗出污水超標，加上曾經前往過確診者曾到訪的地方，她與家人已接受過幾次強檢，「每次都至少排隊一個鐘頭，好辛苦呀！」眼見本港疫情進一步嚴峻，連日來初步陽性數字都數千宗，更加有小朋友染疫身亡，她擔心「總有一個疫者在左近」，與丈夫商量後打算帶子女回去內地，暫時寄住在親戚家中避開這個高峰期。

反正都有排唔會返到學校上課，避一避都好呀，至少可以安心點！新聞話社區好多隱形鏈呀，我自己無所謂，最擔心啊仔同啊女會中招，始終大人抵抗力會強點！

決定北上避疫後，黃太與學校溝通好交收功課的問題後，又遇到新難題，港人現時經深圳回去內地，除需持有24小時內的核酸檢測陰性結果證明外，還須出示檢疫酒店預約確認單，要在指定檢疫酒店集中隔離14日，居家隔離7日。

由於北上避疫的人數太多，預約深圳地區指定酒店配額的「健康驛站房間線上預約系統」連日來爆滿，黃太指自己不會帶子女去闖關，始終人多的地方就有感染的風險，「預約到就返去，預約唔到都無辦法，依家進退兩難，只是希望確診數字快點回落！」

另外一位育有4歲女兒的港媽李太也表示，自從爆發第五波疫情以來，內地親人都非常關心她們的健康，並建議她們舉家回鄉避疫，雖然女兒只是就讀幼稚園，但由於兩夫婦都要在香港上班，「雖然依家都係wfh，啊女都係上zoom，但要返工，點都無可能返去wfh呀，好難同同事溝通到！」

記者：鄺嫻

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