【第五波疫情】大家樂新年製作逾3000個二人盆菜　向基層人士派發

▲ 大家樂新年製作逾3000個二人盆菜，向基層人士派發。（資料圖片）

大家樂集團於農曆新年期間，製作逾3,000個「豐盛有營」二人盆菜，透過30個社福機構分發到全港各區服務中心及院舍，惠及約6,000名基層人士，包括長者、低收入家庭、殘障人士及少數族裔等。

因應疫情關係，大家樂集團自2017年起舉辦「區區開年飯」，改以送遞「二人盆菜」予有需要人士享用，令他們在疫情下仍能感受到社會的關愛。今年大家樂集團更增加盆菜產量及擴大受眾群，「區區開年飯 2022」製作逾3,000個「豐盛有營」二人盆菜，透過30個社福機構分發到全港各區服務中心及院舍，惠及約6,000名基層人士，包括長者、低收入家庭、殘障人士及少數族裔等。除了中式傳統盆菜，大家樂集團亦特意 製作100份「清真認證」的盆菜，以派發予基層少數族裔。

大家樂集團首席執行官羅德承表示，疫情爆發以來，大家樂堅持舉辦社區關愛活動，疫情對社會基層的生計構成長遠影響， 因此各界對基層的關注更見重要。

作為一家紮根香港的餐飲集團，我們希望繼續利用餐飲 專長及資源，令有需要人士得到及時的幫助。

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責任編輯：李榮忠