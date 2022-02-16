【電動車】新車數目按年倍增　EV屋苑充電易資助有望加碼

▲ 去年電動車新車數目按年倍增。（資料圖片）

為達至2050年碳中和，香港政府近年大力推動電動車發展，包括在2020年10月推出20億元的「EV屋苑充電易資助計劃」，資助現有私人住宇及屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施。環境局局長黃錦星今日（16日）回覆議員查詢指，截至今年1月，有關計劃已收到560份申請，涉11.5萬個停車位，較預期的約6萬個停車位超標近一倍。

黃錦星表示，政府正研究投入更多資源，幫助更多合資格的私人住宅及屋苑配備電動車充電基礎設施。另外，政府正適時檢討政策，逐步將充電服務市場化，計劃於約2025年開始，在政府停車場徵收充電費用。政府相信，做法有助推動私人市場為公眾提供更多充電服務，進一步擴展充電網絡。

政府亦交代電動私家車的新車登記數字，去年新登記的電動車共有9,730部，較2020年的4,664部倍增。

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責任編輯：陳梓蔚