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【非禮罪成】中學田徑教練涉非禮14歲女生罪成　香港田徑總會嚴厲譴責

社會 15:32 2022/02/16

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被告楊競雄。（資料圖片）

33歲中學田徑教練楊競雄被控於2019年7月至2020年8月間，4度非禮1名當時14歲女學員。法官昨日（15日）裁定被告4項非禮罪成，押後判刑至下月8日。（詳情即看：【下一頁】）香港田徑總會今日（16日）表示，對事件極度關注，並作出嚴正聲明。

發言人表示，該會對涉事教練的行為予以最嚴厲譴責。對於受害者勇敢面對及舉報教練違規行為表示支持和讚賞，並向受害人致以深切慰問。

發言人強調，該會一直關注教練的品行及操守，並對任何形式的騷擾，包括性騷擾行為採取零容忍態度。對於任何涉及教練違規的行為，定會按既定機制嚴肅跟進。該會亦已訂立「教練守則」及「防止性騷擾政策及指引」，當中有詳細防止性騷擾政策及相關指引，列明以防止有關事件發生及處理相關事件的政策。

此外，香港田徑總會亦於今年制訂更全面的「保護政策」，致力保障所有參與田徑運動的人士，務求他們可於一個更安全的環境內享受田徑運動。發言人呼籲，任何人如遇上類似事件切勿啞忍，告知信任人士、總會及尋求警方協助。

 

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記者：黃穎津

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