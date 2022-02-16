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【新冠肺炎】再有20間院舍出現感染個案　深水埗扶幼會則仁中心學校有至少一人確診

社會 16:35 2022/02/16

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今日新增的確診個案中涉及多間院舍。（資料圖片)

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會，交代疫情最新情況。

衞生防護中心今日（16日）公布，新增4285宗確診個案，有21宗為輸入個案，其他是本地個案；同日錄約7000宗初步確診個案（詳情即看：【下一頁】）；而確診個案中涉及20間院舍，當局稱正在逐一跟進，惟沒有交代涉及的院舍地點。

張竹君表示，深水埗扶幼會則仁中心學校有一名確診個案，部分人的快速檢測結果亦呈陽性，惟因亞博館治療設施的設施主要供院舍長者或殘疾院舍人士，故涉事中心受影響人士理應送醫院隔離，但因為設施有限，中心故只可在地下一樓原址檢疫。不過，她說，據了解很多學童已沒有病徵，而二樓的緊密接觸者也留在二樓檢疫。

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記者：郭詩詩
 

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