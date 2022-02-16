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【習近平指示】劉兆佳分析：中央關注疫情恐令本港民怨再爆發　倘港府抗疫不力需問責

政治 15:35 2022/02/16

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全國港澳研究會副會長劉兆佳。（經濟日報資料圖片）

《大公報》、《文匯報》今日頭版報道，國家主席習近平就香港疫情，作出重要指示。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央關注一旦疫情會否令本港爆發民怨，若港府抗疫不力需要問責。

特首選舉下月27日舉行，劉兆佳指，不排除選舉會短暫押後，但相信不會出現7月1日無特首的情況。

劉兆佳認為，今次習近平作出重要指示，反映中央對本港疫情高度關注和憂慮，擔心若疫情不能受控，將嚴重打擊特區政府管治威信，讓敵對及反對力量有機可乘，藉港府控疫不力宣洩不滿，危害香港社會得來不易的穩定，甚至影響國家安全。

他又指，中央對港府的防疫工作和決心「有多少不太滿意」，故特別提到「特區政府要切實負起主體責任」，相信中央會以此進行問責和考核，但認為毋須將疫情議題與特首林鄭月娥的連任問題掛鈎。

劉兆佳表示，中央除了向港人派定心丸，同時為港府抗疫工作在背後撐腰，形容中央已越來越負起領導和指導特區政府抗疫的角色。他指出，一些外界認為較嚴厲、社會較抗拒的抗疫手段，例如大規模分區隔離檢疫、實名制病毒追蹤，以至用更嚴厲手法確保更多人接種疫苗，相信港府日後都有壓力和推動力要考慮。

此外，對於今次重要指示中未有提及「動態清零」策略，劉兆佳指出，「動態清零」是一個政策原則，並非所謂的「硬指令」，強調中央明白不同地方有不同狀況，無可能完全複製內地採用的方法，但明言中央要求的是有效果，必須用盡所有可行手段，拿出決心和病毒搏鬥。

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記者：胡偉明

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