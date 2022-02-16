【救護服務】確診急增前線救護服務瀕臨爆煲　消防處指正招聘退休人員協助處理個案

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾千宗。負責將確診者的前線救護員首當其衝承受巨大壓力。有前線救護員在網上發文，形容目前工作嚴峻，包括超時工作、跨區工作等，又指有通訊中心人員向求助市民說「你嗰轉荃灣嘅情況我哋已經派出最近嘅天水圍車去幫你，大概20分鐘就可以到達，令市民知難而退」。

有自稱駐守「大西北」的救護員在「公務員secrets」Facebook專頁指，現時工作嚴峻出現三大問題，一是超時工作，「日更車輛已工作17小時仍未能收工」；二是跨區工作情況非常嚴重，「上水往上環工作，粉嶺往華富邨工作，長沙(大嶼山)往天水圍工作，梅窩往上水工作，九龍東往旺，流浮山往荃灣工作」，形容只是冰山一角；最後是醫院超出負荷。

貼文又提到，「最後救護Control（通訊中心）師兄姐出絕招」， 「一直唔聽電話，直到有車輛調派（這樣就不會影響達標率）； 與求助市民說：你嗰轉荃灣嘅情況我哋已經派出最近嘅天水圍車去幫你，大概20分鐘就可以到達，令市民知難而退，以自己的方式前往醫院」。

消防處指，為應付第五波嚴峻疫情的救護服務額外需求，處方已調動特別支援隊、消防及救護學院、社區應急準備課的人員、前線救護主任及先遣急救員組成專責車隊，應付大量有關確診個案的運送，處方亦正招聘已退休的救護人員協助處理相關個案，以減輕前線人員的壓力。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒