【金像獎2022】古天樂憑《梅艷芳》入圍最佳男配角　馮皓揚+柯煒林與林雪+謝君豪加入戰局

▲ 古天樂憑《梅艷芳》入圍最佳男配角，新演員馮皓揚、柯煒林與林雪、謝君豪加入戰局。

《第四十屆香港電影金像獎》入圍名單於今日（2月16日）下午公布，由影帝張家輝及導演彭秀慧宣佈19個獎項的入圍名單。當中入圍「最佳男配角」的最後五強包括《梅艷芳》的古天樂、《殺出個黃昏》的林雪、《媽媽的神奇小子》的馮皓揚，以及同樣來自《濁水漂流》的謝君豪與柯煒林。

曾奪金像獎影帝的古天樂，今次憑《梅艷芳》獲提名最佳男配角，古仔對此表示：「《梅艷芳》對我同好多人嚟講都係一部紀念梅姐，意義重大嘅電影，所以憑呢部電影獲提名最佳男配角，我感到特別開心同榮幸。另外真係希望向大家同心協力下，香港疫情可以快啲緩和，各行各業都盡快回到正軌，祝大家身體健康。」

入圍最佳男配角的還有參演《殺出個黃昏》的資深演員林雪，以及在《濁水漂流》飾演露宿街頭的越南華僑、好戲之人謝君豪。

最新影片推介：林淑敏、許家傑專訪

另外，在最佳男配角之中，還有兩名同時獲提名最佳新演員的人選，包括現年17歲、在《媽媽的神奇小子》飾演青年版蘇樺偉的馮皓揚，以及《濁水漂流》飾演患失語症「木仔」的柯煒林。

▼ 點擊圖片放大 +18 +17