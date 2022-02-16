【慈善線上跑】「HAPPY RUN 2022」可獲藝人設計獎牌　$280購MIRROR應援紀念品

▲ 與星齊跑「HAPPY RUN 2022」，能幫助受疫情影響的人士。（圖片由Happyrun提供）

想做運動兼做善事？今年，香港演藝人協會慈善有限公司聯同願望井慈善基金發起線上跑活動！與星齊跑「HAPPY RUN 2022」即將始動！目的是籌募善款幫助因為疫情受到影響不同行業及不同階層，同時鼓勵參加者透過活動建立良好的運動習慣，而活動將於2月27日正式接受報名及啟步。

是次與星齊跑活動找來7個藝人及單位，為參與者打氣，當中包括了古天樂、鄭秀文、張敬軒、薛凱琪、JW王灝兒、梁釗峰及MIRROR。

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除了鼓勵各界參與活動外，他們更特別為今次活動設計了7款各有不同特色的獎牌，參加者完成賽事後便可獲取，另外報名同時更可另購一系列他們設計的應援紀念品（每款HK$280），如運動袋、水樽、帽、藍牙耳機等，鼓勵大家完成活動後，持續去保持運動的良好習慣，亦會為香港4間慈善機籌募經費！

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賽事分為星級HAPPY RUN 5km個人賽（包一個獎牌）、7項全能HAPPY RUN（包全套7個星級獎牌）及團體組隊的工商隊組別，所有參賽者必須於報名後30日內完成5公里項目，以獲得獎牌。

另外為了獎勵健兒們熱心參與及積極籌款，活動特設「與星齊跑 HAPPY RUN 2022 特別慈善大獎」頒予是次活動中籌款額最高的參加者，得獎者可得到全套「星級慈善大使」奬牌，名額只有3個。

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線上運動與慈善一樣，不限時段、不限地點，希望可以鼓勵大眾多運動，將運動的正面能量向各界傳遞及感染身邊人。大家可選擇以跑步、行山、在跑步機上運動、走樓梯、甚至蹓狗等不同形式去完成是次慈善跑。

參加流程：

先於網上登記，選好你想要的獎牌，然後選擇一次或分段形式去完成5公里項目，以運動智能手錶、手機應用程式或跑步機去記錄你的運動旅程，完成後上傳紀錄，完成活動後便可獲星級獎牌及電子證書。

報名費用：

標準級Happy Run（1個星級獎牌）

-基本報名費用：HK$380/人

-最低籌款額：不設下限

*可在7款星級獎牌中選擇1款作為完賽獎牌。

與星齊跑「HAPPY RUN 2022」星級Happy Run （2個或以上星級獎牌）

-基本報名費用： HK$380/人

-每位參加者可以HK$280加購多1款星級獎牌(舉例：HK$380 + HK$280 = HK$660，完賽後可獲2款星級獎牌 HK$380 + HK$280 + HK$280 = HK$940，完賽後可獲3款星級獎牌…如此類推）

-最低籌款額：不設下限

-每位參加者最多可加購6款星級獎牌。（每款星級獎牌限加購一個）

7項全能Happy Run（全套星級獎牌，共7個）

-基本報名費用連1套星級獎牌 (共7個)： HK$2000 / 人

-最低籌款額：不設下限

早鳥優惠

由2月20至27日，全套星級獎牌和星級應援紀念品（共14件）原價HK$4020，可於此期間以早鳥優惠HK$2000便可擁有！名額只有1000套。

詳情或查詢可按此。

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記者：蕭雅文