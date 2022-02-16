居家學習必備網上學習數學平台！ 連驚計數的小朋友都愛上數學

小朋友在學習數學時往往會遇上不同的抽象概念或理論，家長在這個時候可能會購買更多補充練習加強操練，但死記硬背急於求成的做法可能成效甚微，甚至會有反效果，令孩子對學習喪失興趣。不如轉個方法，採用在全球大受歡迎的KooBits數學線上學習平台，以嶄新模式為孩子數學「打底」，每日安坐家中寓學習於娛樂，同時寓娛樂於學習。尤其是現在暫停面授課堂期間小朋友需要在家學習，選用對的方法，他們學習數學就能事半功倍。

度身訂造專屬數學體驗 重視弱點強化學習



新加坡學生數學排名在全球一直名列前茅，連續多年領先全球72個國家和地區，2019年12月8日最新發布的排行中依然穩居第一。美國及英國等逾60個國家，均以新加坡數學教材作參考。而KooBits作為新加坡教育部（MOE）的合作夥伴，採用新加坡CPA教學法（Concrete, Pictorial, Abstract），專注6至12歲學童小學數學教育，當地更有過半數小學使用有關平台輔助學生學習。根據2016國際教學科技展會研究成果，大部分小學生每日於KooBits學習數學20分鐘後，每個學期的數學科成績都進步30%。

▲ 2019年12月8日最新發布的排行中，新加坡學生數學排名繼續獨佔鰲頭，連續多年領先全球國家及地區。

有時家長教導小朋友簡單如「1+1」的數學題都可遇上困難，「講極都唔明」可能是用上錯誤法，更因此影響與子女關係。長年專注小學數學教育，KooBits自有一套教數心得。比起坊間其他產品僅將教材及數學題生搬硬套，KooBits更進一步將整套新加坡數學教學系統帶到平台，幫助孩子提升學習成績之餘，更培養他們解題思路及高階思考能力。CPA教學法根據兒童思維發展的規律和特點分為具象化（Concrete）、形象化（Pictorial）及抽象化（Abstract）三個階段。

▲ KooBits切合不同小朋友學習需要，包括視覺學習者、聽覺學習者、動態型學習者。解題動畫逐步引導小朋友自主思考、獨立解題，並非以答案為主。模型思考法以簡單方式將問題圖像化，拆解複雜數學概念，提升小朋友學習數學的自信。

▲ 傳統教學模式著重操練及死記硬背公式，未能令小朋友明白當中概念。

在具象化階段會將抽象的數學問題以具體實物指代，讓孩子真實地感受到數學加減乘除運算法則背後蘊含的規律。當孩子逐步建立形象思維後，就能通過圖形理解數學關係，將數學問題「可視化」及「簡化」，以解決更複雜的數學難題。最後的抽象化階段涉及實際應用，培養孩子將具體事物與抽象概念，通過形象思維融會關聯起來，幫助孩子建立良好的「數感」，達至舉一反三。



當小朋友在KooBits平台遇上數學難題，可觀看精美動畫了解詳細解題方法。解題動畫將抽象問題形象化，以簡單方法拆解數學概念，動畫展示的解題方法並非單單展示答案，反而逐步鼓勵小朋友自主思考答案，助他們獨立解題。解題動畫以粵語導航，有助小朋友理解內容，家長亦可以放心將數學教育交予KooBits。

學習數學20分鐘 大部分小學生喺數學科進步30%

香港學童每日要參加不同興趣班，課外活動多多，哪有更多時間在課餘時學習數學？事實上，他們每日只需抽出20分鐘，在手機、平板電腦，或桌上電腦登錄KooBits平台，就能學習及練習不同數學概念與題目。



KooBits系統會實時記錄他們的答題情況及線上課堂學習進度，更會自動生成問題庫供他們反覆練習。當遇上不明白的題目，孩子可以參考KooBits精美的解題動畫，詳盡地學懂每個解題步驟，清楚拆解數學概念及答案由來，並鼓勵他們自主思考。家長亦可以隨時查閱孩子所有學習內容、學習進度及測試結果，系統也會定期更新報告，讓家長輕鬆掌握子女學習動態，並針對他們的弱點進行強化練習，為孩子度身訂造專屬的學習體驗。這不但省卻家長選購及批改補充練習的時間，小朋友亦能學習得更快樂。

▲ 「 每日挑戰 （Daily Challenge）」會有 10 條度身訂造問題。

▲ 小朋友可以在「 每日挑戰 （Daily Challenge）」中，從簡單的問題建立信心，然後一步步挑戰更多問題。

▲ 每當遇到疑問時，小朋友都可以觀看解題動畫影片解釋，令自己更易理解。

▲ 每日答對所有問題更可獲得新徽章，小朋友也能從學習中得到相應的 KoKo積分作獎勵，令小朋友學習更有動力，養成自動自覺學習的習慣。

KooBits線上平台內含超過10萬條精挑細選的數學題目，並緊貼最新香港數學課程綱要，特別為本港數學課程設計更易懂易明的學習方式。只需申請一個帳戶，就能支援本港及新加坡等不同數學題目，平台更同時設有中英文題庫及英語粵語版解題動畫，適合不同學校的學生選用。



為加強訓練具數學潛質的學生，KooBits特設專為資優教育而設的高層次思維技能（HOTS）題目。有別於一般的死記硬背，高層次思維技能注重啟發孩子深度理解數學概念，提高問題分析能力。HOTS 問題鼓勵孩子自己探索、解釋想法並得出解決方案，每個年級的不同主題都經過專門設計，這些題目不但能讓孩子在標準的學校數學課程外做好更多準備，可以提高他們的數學積極性，並培育他們將解難技巧應用到日常生活之中。



獎勵機制令小朋友每日自動自覺主動學習



學習與娛樂並不一定是對立。為鼓勵小朋友積極努力學習，KooBits特設激發學習興趣的遊戲機制。學童完成當日作業後會取得特殊積分獎勵，並以積分在平台內閱讀故事或進行遊戲，每次規定遊戲時間不得超過25分鐘。平台更特設個人挑戰及團體挑戰賽，讓學童可以和同學一較高下。KooBits不但讓他們的努力化為有趣的回報，寓學習於娛樂，更透過競爭心理激勵進一步學習，培育學童積極、獨立及自主的學習心態。

▲ KooBits內有各種遊戲及獎勵系統，引導學生探索數學世界。

▲ 小朋友可獨自或者與同學組隊參加挑戰賽，和同學一較高下，在求勝心態下持續學習。

▲ 完成數學題目後可換取KoKo積分作獎勵，在平台內開啓腦力遊戲或趣味奇幻冒險故事，每次遊戲時間不得超過25分鐘。

目前KooBits在全球已經擁有超過20萬名用戶，為每位學生及家長帶來更有效的學習模式，跟上學校進度之餘，更讓小朋友學習事半功倍，小小付出就得到無窮收獲。有興趣的TOPICK 讀者，可以在以下連結獲取免費7日試用或以優惠價購買KooBits: https://bit.ly/3oM3jgx，讓孩子成為明日精英踏出第一步，同時自動自覺學習善用在家時間。



了解更多KooBits, 一個令小朋友愛上學習數學的網上學習平台。

星級用家Angel分享



星級用家Angel育有一名就讀小一的女兒，她亦是KooBits用戶，在朋友推薦下初次接觸KooBits，被其相宜的價錢及大量多元化的數學題目吸引，而且適合不同年齡的學生。最令Angel印象深刻的是考試前夕與女兒溫習圓錐體課題，透過解題動畫慢慢掌握重點，女兒觀看完動畫後再做練習，已能掌握重點及做對所有題目。Angel亦推介KooBits兩大好用功能，其中DIY作業功能有助家長自行幫小朋友制定合適的題目，從而改善數學弱項，令小朋友成績有明顯進度，家長亦可以利用App去追縱學習動態，掌握小朋友學習進度及了解強弱項課題。Angel指出她與女兒每日都會用20分鐘一齊學習數學，同時賺取KoKo積分「Koko Credit」去觀看更多有趣故事，亦可以更善用親子時間，不用時刻嘮叨女兒反覆操練補充練習，大家都開心多了。

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醒目仔仔媽媽Daisy 分享Koobits 有效推動自主學習



在疫情期間，多間學校都開始網上授課，經歷過一年多的網課經驗，大部分家長都擔心子女能否跟上進度，家長們都會安排不同練習給子女學習，希望能趕上進度。



Daisy 仔仔的數學成績一向良好，但對傳統單向學習興趣不大。Daisy 經朋友介紹使用koobits 後，仔仔不但可以自行揀選感興趣的課題及不同進度學習，而且當遇到解題問題時，仔仔更可以參考解題動畫步驟，提升獨立解難能力之餘，對比於枯燥地做傳統補充練習，koobits 的互動題目及測驗更能增加仔仔學習推動力，加強仔仔對數學的興趣，打好數學基礎之餘更學到更多學校課程以外的數學知識。

（資料及相片由KooBits提供）