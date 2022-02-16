【指定診所】醫管局今接獲700多宗預約　公立醫院已削減4至5成非緊急服務

▲ 堅尼地城賽馬會普通科門診診所。（曾耀輝攝）

本港今日（16日）新增新4,285宗確診個案，當中21宗屬輸入個案，其餘為本地個案，另有逾7,000宗初步確診。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，今日指定診所接獲700多宗預約。醫管局目前已削減4至5成的非緊急服務，今日起暫停陪產服務，亦會安排穩定、來自院舍的長者回院舍休息，並以外展隊形式跟進。

何婉霞說，指定診所今日第一日運作，當局會視乎使用量調較有關服務。她重申，指定診所是協助確診而有輕微病徵的病人，如果市民沒有病徵但有疑問，可以致電當局的熱線（1836115）查詢。

何婉霞說，醫管局見到有報道照片顯示，有些病人須要於戶外等候 ，當局正努力研究加入隔離設旇，改善情況，又形容見到情況感到不好意思。她指，醫管局會安排來自院舍，不是因新冠病情而求醫的院友，情況穩定後回院舍，由外展隊跟進，以減低醫院壓力及長者的感染風險。

醫管局將與私家醫生合作，為等隔離或入院患者電話診症，詳情即看：【下一頁】

7間指定診所今起接收輕症患者，一文看清有關常見問題：【下一頁】

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記者：黃悅晴