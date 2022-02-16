【新冠肺炎】外傭假日違規群聚　警籲僱主提醒外傭守社交距離

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本港疫情嚴峻，政府由本月10日起全面收緊一系列社交距離措施，限聚令人數由4人收緊至2人。警方今日（16日）表示，外傭在假日聚集一直是對於防疫工作非常關注的一點，外傭僱主應提醒家中外傭必須嚴格遵守有關規定。

警方指，明白到能在假日與同鄉朋友相聚對於外傭來說是非常寶貴，因此自疫情初期採取宣傳及教育工作，包括於外傭聚集熱點派發宣傳單張及以不同語言進行流動廣播，務求提醒外傭必須嚴格遵守防疫規例，但外傭僱主應提醒家中外傭必須嚴格遵守有關規定，並呼籲他們為保障個人及公眾健康，必須避免羣組聚集，以減低病毒傳播風險。

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責任編輯：余思嵐