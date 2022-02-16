  • 18°C
香港時間 : 2022216日 (週三) 16:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】外傭假日違規群聚　警籲僱主提醒外傭守社交距離

社會 16:02 2022/02/16

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（資料圖片）

本港疫情嚴峻，政府由本月10日起全面收緊一系列社交距離措施，限聚令人數由4人收緊至2人。警方今日（16日）表示，外傭在假日聚集一直是對於防疫工作非常關注的一點，外傭僱主應提醒家中外傭必須嚴格遵守有關規定。

警方指，明白到能在假日與同鄉朋友相聚對於外傭來說是非常寶貴，因此自疫情初期採取宣傳及教育工作，包括於外傭聚集熱點派發宣傳單張及以不同語言進行流動廣播，務求提醒外傭必須嚴格遵守防疫規例，但外傭僱主應提醒家中外傭必須嚴格遵守有關規定，並呼籲他們為保障個人及公眾健康，必須避免羣組聚集，以減低病毒傳播風險。

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

 

相關文章

【司法覆核】不滿政府推行「疫苗通行證」強迫打針　巿民入稟申覆核撤銷決定
今日 13:43
【司法覆核】不滿政府推行「疫苗通行證」強迫打針　巿民入稟申覆核撤銷決定
【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應
今日 13:46
【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應
【大灣區就業】青年就業計劃接獲1091份有關申請　當局指整體反應理想
今日 14:16
【大灣區就業】青年就業計劃接獲1091份有關申請　當局指整體反應理想
【新冠肺炎】今年首兩月統籌34次圍封強檢行動　陳帆：每次由多個政府部門互相協作
今日 15:22
【新冠肺炎】今年首兩月統籌34次圍封強檢行動　陳帆：每次由多個政府部門互相協作
【入境澳門】下周一起12歲或以上入境澳門須14日前打首針　或出示不適合接種醫生證明
今日 15:46
【入境澳門】下周一起12歲或以上入境澳門須14日前打首針　或出示不適合接種醫生證明

你可能感興趣

【司法覆核】不滿政府推行「疫苗通行證」強迫打針　巿民入稟申覆核撤銷決定
今日 13:43
【司法覆核】不滿政府推行「疫苗通行證」強迫打針　巿民入稟申覆核撤銷決定
【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應
今日 13:46
【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應
【大灣區就業】青年就業計劃接獲1091份有關申請　當局指整體反應理想
今日 14:16
【大灣區就業】青年就業計劃接獲1091份有關申請　當局指整體反應理想
新冠肺炎疫情 強制檢測 限聚令 外傭 疫情

最高瀏覽

【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
15:59 2022/02/15
【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
16:43 2022/02/15
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過
14:11 2022/02/15
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過