【第五波疫情】再多9名患者不治　包括3歲女童及37歲男病人　17名病人情況危殆

▲ 再多9名患者不治，包括3歲女童及37歲男病人，17名病人情況危殆。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會，交代疫情最新情況。何婉霞表示，再有9人死亡，包括一名82歲女患者。

82歲女病人：昨晚3時45分明愛醫院離世

100歲女病人：有長期病患、昨晚8時01分於將軍澳醫院離世

三歲女童：昨晚8時37分兒童醫院離世

72歲男病人：昨晚10時14分伊利沙伯醫院離世

90歲女病人：昨晚10時17分東區醫院離世

75歲女病人：昨晚11時07分基督教聯合醫院離世

97歲男病人：今日凌晨2時26分瑪麗醫院離世

97歲女病人：今早5時55分伊利沙伯醫院離世

37歲男病人：今日9時53分東區醫院離世

何婉霞提醒市民要注意小朋友的徵狀，幼童受長者如輕燒，應每4小時量體溫，以及紀錄染疫幼童出入廁所及進食。如幼童精神狀態雖然高燒但玩有講有笑，就相對不用擔心，可以暖水抹身，她指體溫似潮水有上有落，但整體應向落，惟如持續逾40度則要留意。

至今，有224名確診或初確病人在醫院離世，公立醫院隔離床位使用量已超過9成，已達到能接收的上限。

另外，截至早上9時，過去24小時，有238人康復出院，現時共有2,654名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及各間公立醫院留醫，另有約2,000名病人在竹篙灣隔離檢疫設施，有17人情況危殆，年齡介乎45至91歲。

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記者：李榮忠