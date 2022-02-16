  • 17°C
香港時間 : 2022216日 (週三) 18:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】張竹君指上升趨勢未回落　再籲市民盡量減少社交活動

社會 17:27 2022/02/16

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

張竹君。（曾耀輝攝）

本港爆發第五波疫情，連續數日確診數字破千宗，今日（16日）新增4,285宗確診個案，僅21宗屬輸入性個案，其餘為本地個案，另有逾7,000宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局仍有進行密切接觸者追蹤，現時確診個案上升趨勢未回落，社區傳播仍未斷。

張竹君表示，昨日有5400宗初步陽性，當中仍有1千多宗未確診，衞生署現時掌握7,000多宗個案；她相信私營化驗所承受大壓力，結果有機會延遲。

張竹君又說，現時確診數字上升趨勢未回落，確診數字倍增比較驚人，代表社區仍有傳播，呼籲市民盡量減少社交活動。她亦說，目前仍有進行密切接觸者追蹤。

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴
 

 

相關文章

【第五波疫情】本港新增4,285宗確診再創新高　同日錄7,000宗初步陽性【不斷更新】
今日 16:43
【第五波疫情】本港新增4,285宗確診再創新高　同日錄7,000宗初步陽性【不斷更新】
【新冠肺炎】再有20間院舍出現感染個案　深水埗扶幼會則仁中心學校有至少一人確診
今日 16:35
【新冠肺炎】再有20間院舍出現感染個案　深水埗扶幼會則仁中心學校有至少一人確診
【第五波疫情】再多9名患者不治　包括3歲女童及37歲男病人　17名病人情況危殆
今日 16:39
【第五波疫情】再多9名患者不治　包括3歲女童及37歲男病人　17名病人情況危殆

你可能感興趣

【第五波疫情】本港新增4,285宗確診再創新高　同日錄7,000宗初步陽性【不斷更新】
今日 16:43
【第五波疫情】本港新增4,285宗確診再創新高　同日錄7,000宗初步陽性【不斷更新】
【新冠肺炎】再有20間院舍出現感染個案　深水埗扶幼會則仁中心學校有至少一人確診
今日 16:35
【新冠肺炎】再有20間院舍出現感染個案　深水埗扶幼會則仁中心學校有至少一人確診
【第五波疫情】再多9名患者不治　包括3歲女童及37歲男病人　17名病人情況危殆
今日 16:39
【第五波疫情】再多9名患者不治　包括3歲女童及37歲男病人　17名病人情況危殆
張竹君 疫情 衞生防護中心 衞生署

最高瀏覽

【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
16:43 2022/02/15
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
15:59 2022/02/15
【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案
22:12 2022/02/15
【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案