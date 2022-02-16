【第五波疫情】張竹君指上升趨勢未回落　再籲市民盡量減少社交活動

▲ 張竹君。（曾耀輝攝）

本港爆發第五波疫情，連續數日確診數字破千宗，今日（16日）新增4,285宗確診個案，僅21宗屬輸入性個案，其餘為本地個案，另有逾7,000宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局仍有進行密切接觸者追蹤，現時確診個案上升趨勢未回落，社區傳播仍未斷。

張竹君表示，昨日有5400宗初步陽性，當中仍有1千多宗未確診，衞生署現時掌握7,000多宗個案；她相信私營化驗所承受大壓力，結果有機會延遲。

張竹君又說，現時確診數字上升趨勢未回落，確診數字倍增比較驚人，代表社區仍有傳播，呼籲市民盡量減少社交活動。她亦說，目前仍有進行密切接觸者追蹤。

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記者：黃悅晴

