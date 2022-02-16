【染疫離世】染疫離世3歲女童無長期病患感染Omicron後離世　醫管局澄清年幼家人沒有受感染

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（曾耀輝攝）

本港新冠疫情嚴峻，本港今日（16日）再新增4,285宗確診個案，再創單日新高。另有逾7,000宗初步確診。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去14日，6歲以下確診者約9%，17歲以下兒科病人約17%。她續指，在過去一日，再多9名病人離世，大部分無接種疫苗，包括一名3歲女童。詳情即看：【下一頁】

何婉霞指，3歲女童本身無長期病患，感染Omicron，病情來得急。她呼籲其他年齡層兒童如合資格打針，應去接種以減低入院率及死亡率。

另外，何婉霞曾於記者會上指3歲女童的一名年幼家人亦確診，後澄清該名年幼家人沒有受感染。

最新熱門影片：【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒 一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津