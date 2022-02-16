  • 17°C
香港時間 : 2022216日 (週三) 18:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【染疫離世】染疫離世3歲女童無長期病患感染Omicron後離世　醫管局澄清年幼家人沒有受感染

社會 16:59 2022/02/16

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（曾耀輝攝）

本港新冠疫情嚴峻，本港今日（16日）再新增4,285宗確診個案，再創單日新高。另有逾7,000宗初步確診。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去14日，6歲以下確診者約9%，17歲以下兒科病人約17%。她續指，在過去一日，再多9名病人離世，大部分無接種疫苗，包括一名3歲女童。詳情即看：【下一頁

何婉霞指，3歲女童本身無長期病患，感染Omicron，病情來得急。她呼籲其他年齡層兒童如合資格打針，應去接種以減低入院率及死亡率。

另外，何婉霞曾於記者會上指3歲女童的一名年幼家人亦確診，後澄清該名年幼家人沒有受感染。

 

最新熱門影片：【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【指定診所】7間指定診所今起接收輕症患者　一文看清求醫預約注意事項
今日 12:17
【指定診所】7間指定診所今起接收輕症患者　一文看清求醫預約注意事項
【封區檢測】沙田耀安邨耀平樓東涌滿東邨滿和樓污水陽性　先後於下午獲圍封檢測【不斷更新】
今日 14:19
【封區檢測】沙田耀安邨耀平樓東涌滿東邨滿和樓污水陽性　先後於下午獲圍封檢測【不斷更新】
【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應
今日 13:46
【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應
【新冠肺炎】今年首兩月統籌34次圍封強檢行動　陳帆：每次由多個政府部門互相協作
今日 15:22
【新冠肺炎】今年首兩月統籌34次圍封強檢行動　陳帆：每次由多個政府部門互相協作
【封區檢測】上水清河邨清朗樓發現逾30宗初步陽性和1宗結果不確定個案　延長圍封至明天
今日 15:33
【封區檢測】上水清河邨清朗樓發現逾30宗初步陽性和1宗結果不確定個案　延長圍封至明天

你可能感興趣

【指定診所】7間指定診所今起接收輕症患者　一文看清求醫預約注意事項
今日 12:17
【指定診所】7間指定診所今起接收輕症患者　一文看清求醫預約注意事項
【封區檢測】沙田耀安邨耀平樓東涌滿東邨滿和樓污水陽性　先後於下午獲圍封檢測【不斷更新】
今日 14:19
【封區檢測】沙田耀安邨耀平樓東涌滿東邨滿和樓污水陽性　先後於下午獲圍封檢測【不斷更新】
【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應
今日 13:46
【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應
疫情 強制檢測 張竹君 衞生防護中心 衞生署

最高瀏覽

【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
16:43 2022/02/15
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
15:59 2022/02/15
【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案
22:12 2022/02/15
【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案