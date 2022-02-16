【國民教育】劉智鵬倡學籍表須設「籍貫」欄助從小認識故鄉　楊潤雄：未有共識

▲ 有議員倡當局規定從幼稚園起的學生學籍表設「籍貫」欄目，以教育學生從小認識故鄉。（資料圖片）

教育局近年加強推動國民教育及國家安全教育，立法會議員劉智鵬建議，規定中小學及幼稚園學生學籍表上設「籍貫」欄目，以「教育學生從小認識故鄉」，從而培養其對家國關懷，教育局局長楊潤雄今日（16日）書面答覆回應指，不同家長和持份者對此建議未有共識，而學界一般贊同現時「多重進路」推國民教育的方式。

楊潤雄表示，培養學生國家觀念和國民身分認同，是香港中小學教育的重要學習宗旨，亦是學校教育應有之義，惟要培養學生國民身分認同，「不僅涉及在學校學習國家歷史，或聚焦於是否推廣籍貫以尋根問祖」，重點是讓學生全面、準確認識香港特區的憲制秩序，以及香港與國家的歷史及文化的連繫等。

對於在學生學籍表上重置「籍貫」的建議，楊潤雄指不同家長和持份者「持有不同意見，未有共識」，現時已有部分學校作出校本安排，而學校和持份者一般亦贊同現時「多重進路、互相配合」推行國民教育的方式，政府會繼續留意社會各界的意見及作所需的跟進。

楊潤雄提及，現時中小學及幼稚園各學習階段課程，已涵蓋國家歷史、中華文化和國民身分認同等重要的學習元素。教育局要求學校讓學生通過課堂內外的學習，從小正確認識國家歷史、欣賞中華文化傳統價值，包括體認孝悌親情、鄉族關係等。學生的親身經歷及體驗，能直接培養其對國家和故里的關愛，教育局並配合學校課程和國家最新發展，籌辦或資助學校舉辦不同主題的學生內地交流計劃，現時行程涵蓋22個省、4個自治區及4個直轄市，當中不少地點是學生籍貫所在地，對學生認識家鄉和親身體驗各省市的地方文化風俗和發展均有幫助；教育局亦提供撥款，鼓勵本港學校與內地學校締結為「姊妹學校」，深化兩地師生交流了解。

教育局會不斷在目前基礎上進一步加強學生的愛國情操，培養青年人「慎終追遠，不忘其根」精神，當中的工作不僅涉及學校教育，更需要社會各界凝聚共識，營造氛圍，建議家長及長輩平時與子女後輩多分享家鄉祖籍歷史和發展，並在假期帶同子女回鄉探親或觀光，讓年輕人了解「香港自古至今是國家不可分離的一部分」，以及「大家同根同心、血脈相連的感情連繫」，藉以培養下一代對鄉土的關懷，以至對國家及民族的認同感。

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記者：馮琪雅