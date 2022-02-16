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【快速檢測】日本城網店發售快速原測試棒 平均每支42.8元每人限買5套

親子 16:19 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

日本城網店發售快速原測試棒 ，平均每支42.8元每人限買5套。

第五波疫情嚴峻，確診個案出現幾何式的升幅，自上周三（2月9日）起更多日錄得過千宗確診，情況令人擔憂。疫情持續升溫，面對檢測需求大增的情況，不少市民都購買快速檢測套裝自行檢測。

日本城宣布在網店獨家發售名廠YHLO-2019-NCOV AG 快速原測試棒，每盒包含5支測試棒，482元兩盒，平均每支42.8元，每人限買5套。

最新影片推介：

日本城表示，YHLO-2019-NCOV AG 快速原測試棒獲得歐盟CE認證，採用鼻咽拭子樣本檢測，操作非常簡單，只需15分鐘就可以取得測試結果，適用於去過高風險地區人士/尚無症狀但害怕或疑似感染人士及日常自檢。

使用的參考步驟如下：

Step 1: 將採樣棒放入兩邊鼻腔並旋轉數圈

step 2: 把採樣棒放入含試劑的小膠瓶

Step 3: 關上小膠瓶瓶蓋

Step 4: 滴3滴試劑到檢測裝置橢圓形位置中

Step 5: 靜待約15分鐘

Step 6: 完成並顯示陽性/陰性結果 （根據參考說明書指引）

日本城指，顧客在網店購買後，2月18日起將收到取貨SMS通知到店取貨，顧客請於交易完成後請勿關閉頁面，直至頁面顯示訂單成功的信息或收到確認短訊。

實惠48元發售快速測試套裝 10間指定門市每人限買3套，即睇：實惠48元發售快速測試套裝 

責任編輯：鄺嫻

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