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【第五波疫情】本港新增4,285宗確診再創新高　同日錄7,000宗初步陽性【不斷更新】

社會 16:43 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代疫情最新情況。衞生防護中心今日（16日）公布，新增4,285宗確診個案，僅21宗屬輸入性個案，其餘為本地個案，另有逾7,000宗初步確診。

張竹君指，再有20間院舍出現感染個案，正在逐一跟進，詳情即睇【下一頁】；何婉霞稱，今日再多9名患者不治，包括3歲女童及37歲男病人，另有17名病人情況危殆，詳情即睇【下一頁】。醫護方面，再多120位公院醫護初步確診，20名職員列為密切接觸者，詳情即睇【下一頁】

5至11歲幼童今日起可接種復必泰疫苗，有不少家長帶同兒童到接種站打針，即看:【下一頁】

7間指定診所今日起接收輕症患者，一文看清有關常見問題。即看:【下一頁】

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：蘇文軒

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