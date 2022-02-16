【金像獎2022】《狂舞派3》角逐電影歌曲獎　阿弗：多謝支持香港Hip Hop

▲ 《狂無派3》入圍最佳原創電影歌曲。

第40屆香港電影金像獎於今日（2月16日） 公佈入圍名單，高先發行的三部電影合共獲得7項提名，許鞍華作品《第一爐香》提名包括「最佳攝影」、「最佳美術指導」、「最佳服裝設計」、「最佳原創電影音樂」。

由文念中首次執導紀錄片《好好拍電影》同時榮獲「最佳導演」及「新晉導演」兩項提名；導演黃修平執導電影《狂舞派3》，繼榮獲第57屆金馬獎6項提名後，在今屆香港電影金像獎再下一城，憑主題曲《歡迎嚟到呢座城市》以大熱姿態奪得「最佳原創電影歌曲 」提名。

▲ 《第一爐香》

導演許鞍華得悉《第一爐香》黃金班底橫掃4項提名，包括「最佳攝影」、「最佳美術指導」、「最佳服裝設計」、「最佳原創電影音樂」首度作出回應:「多謝金像獎大會，各個入圍名單都實至明歸，好公道！」

文念中對同時榮獲「新晉導演」及「最佳導演」提名表示榮幸，並藉此呼籲港人多留意紀錄片:「今次獲得提名我感到相當榮幸同興奮，多謝大家對《好好拍電影》的肯定。纪錄片好像是第一次獲得提名金像獎最佳導演，希望以後大家可以對唔同類型題材嘅紀錄片有更多的鼓勵和支持。」

▲ 《好好拍電影》

《狂舞派3》主題曲《歡迎嚟到呢座城市》班底，主唱Heyo表示: 「得知《歡迎嚟到呢座城市》能擠身今屆金像獎的最佳原創電影歌曲入圍名單，是多麼難得的事。鑑於疫情，今屆金像獎是首次將兩年內的香港電影共冶一爐，而喜見《狂舞派3》團隊能於榜上有名，也多得黃修平導演的帶領，而這入圍有如本地Hip Hop 與電影共建的里程碑，望我們再接再厲，再下一城！」

另一位主唱阿弗亦表示: 「收到提名肯定好開心，《狂舞派3》嘅朋友，多謝支持香港Hip Hop嘅朋友！ 」作曲人戴偉就藉此為香港打氣: 「香港電影加油，各行各業加油！希望所有嘢盡快開返晒！Keep Rolling ！！！ 頂住呀！」主題曲填詞人陳心遙亦和應: 「希望留喺呢個城市嘅人疫情下平安！」

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