  • 18°C
香港時間 : 2022216日 (週三) 16:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金像獎2022】《狂舞派3》角逐電影歌曲獎　阿弗：多謝支持香港Hip Hop

娛樂 16:14 2022/02/16

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

《狂無派3》入圍最佳原創電影歌曲。

第40屆香港電影金像獎於今日（2月16日） 公佈入圍名單，高先發行的三部電影合共獲得7項提名，許鞍華作品《第一爐香》提名包括「最佳攝影」、「最佳美術指導」、「最佳服裝設計」、「最佳原創電影音樂」。

由文念中首次執導紀錄片《好好拍電影》同時榮獲「最佳導演」及「新晉導演」兩項提名；導演黃修平執導電影《狂舞派3》，繼榮獲第57屆金馬獎6項提名後，在今屆香港電影金像獎再下一城，憑主題曲《歡迎嚟到呢座城市》以大熱姿態奪得「最佳原創電影歌曲 」提名。

《第一爐香》

導演許鞍華得悉《第一爐香》黃金班底橫掃4項提名，包括「最佳攝影」、「最佳美術指導」、「最佳服裝設計」、「最佳原創電影音樂」首度作出回應:「多謝金像獎大會，各個入圍名單都實至明歸，好公道！」

文念中對同時榮獲「新晉導演」及「最佳導演」提名表示榮幸，並藉此呼籲港人多留意紀錄片:「今次獲得提名我感到相當榮幸同興奮，多謝大家對《好好拍電影》的肯定。纪錄片好像是第一次獲得提名金像獎最佳導演，希望以後大家可以對唔同類型題材嘅紀錄片有更多的鼓勵和支持。」

《好好拍電影》

《狂舞派3》主題曲《歡迎嚟到呢座城市》班底，主唱Heyo表示: 「得知《歡迎嚟到呢座城市》能擠身今屆金像獎的最佳原創電影歌曲入圍名單，是多麼難得的事。鑑於疫情，今屆金像獎是首次將兩年內的香港電影共冶一爐，而喜見《狂舞派3》團隊能於榜上有名，也多得黃修平導演的帶領，而這入圍有如本地Hip Hop 與電影共建的里程碑，望我們再接再厲，再下一城！」

另一位主唱阿弗亦表示: 「收到提名肯定好開心，《狂舞派3》嘅朋友，多謝支持香港Hip Hop嘅朋友！ 」作曲人戴偉就藉此為香港打氣: 「香港電影加油，各行各業加油！希望所有嘢盡快開返晒！Keep Rolling ！！！ 頂住呀！」主題曲填詞人陳心遙亦和應: 「希望留喺呢個城市嘅人疫情下平安！」

最新影片：林淑敏+許家傑訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金像獎2022】85歲謝賢首提名最佳男主角　林家棟憑《智齒》《手捲煙》入圍爭影帝
今日 14:01
【金像獎2022】85歲謝賢首提名最佳男主角　林家棟憑《智齒》《手捲煙》入圍爭影帝
【金像獎2022】廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍　與影后級李麗珍+鮑起靜最佳女配
今日 15:40
【金像獎2022】廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍　與影后級李麗珍+鮑起靜最佳女配
【金像獎2022】王丹妮+梁仲恆入圍兩大演員獎　與鍾雪瑩+柯煒林+馮皓揚爭最佳新演員
今日 15:08
【金像獎2022】王丹妮+梁仲恆入圍兩大演員獎　與鍾雪瑩+柯煒林+馮皓揚爭最佳新演員

你可能感興趣

【金像獎2022】85歲謝賢首提名最佳男主角　林家棟憑《智齒》《手捲煙》入圍爭影帝
今日 14:01
【金像獎2022】85歲謝賢首提名最佳男主角　林家棟憑《智齒》《手捲煙》入圍爭影帝
【金像獎2022】廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍　與影后級李麗珍+鮑起靜最佳女配
今日 15:40
【金像獎2022】廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍　與影后級李麗珍+鮑起靜最佳女配
【金像獎2022】王丹妮+梁仲恆入圍兩大演員獎　與鍾雪瑩+柯煒林+馮皓揚爭最佳新演員
今日 15:08
【金像獎2022】王丹妮+梁仲恆入圍兩大演員獎　與鍾雪瑩+柯煒林+馮皓揚爭最佳新演員
香港電影金像獎 電影 演員 導演 黃修平 許鞍華 紀錄片

最高瀏覽

【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
15:59 2022/02/15
【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
16:43 2022/02/15
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過
14:11 2022/02/15
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過