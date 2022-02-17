【抗疫藥物】連花清瘟膠囊不可亂食 　中醫拆解4款常見中成藥適用症狀

▲ 註冊中醫師馬琦傑舉例4種常見清感冒及流感的中成藥作用、適用及不適用症狀，提醒市民應要對症下藥。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，市民搶購中成藥的風潮仍然持續，註冊中醫師馬琦傑在個人fb專頁撰文指，中成藥不應隨便服用，並解構各種中藥的功效，提醒市民要對症下藥。

馬琦傑中醫指出，因一款中成藥未必適合同一種病的人，如外感有分風熱、風寒等。亂服中成藥，除了病治不好外，亦會令到身體變差。醫師再舉例市面上4種常見清感冒及流感的中成藥作用、適用及不適用症狀，提醒市民應要對症下藥。

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連花清瘟膠囊

此藥作用為疏風清熱解毒，適用症狀包括瘟熱毒邪外襲、肺衛不固所致的時行感冒，可緩解發熱甚或高熱、惡寒、肌肉酸痛、頭痛、噴嚏、鼻塞、流涕、咳嗽等症狀；也可用於治療感受風熱毒邪，熱毒蘊結於咽喉所致的急喉痹，緩解咽痛、咽乾、咳嗽、發熱等症狀。不適用於風寒症狀。醫師又提醒市民須注意：

1. 用藥期間，應避免食用生冷、辛辣、油膩食物，忌煙酒、濃茶。

2. 膠囊中含有苦杏仁，因此不宜與利多卡因、普魯卡因等局部麻醉藥合用；也不可與磷酸可待因、噴托維林（維靜寧、咳必清）合用，以免抑制呼吸，造成藥物性的呼吸困難。

3. 藥中含有麻黃，所以不宜與氨茶鹼合用，否則會發生嚴重頭痛、失眠等不良反應；

4. 不宜與異丙腎上腺素（喘息定）合用，否則會引起心悸、血壓上升、甚至出現高血壓危象。

5. 高血壓、心臟病患者；肝病、糖尿病、腎病等慢性病嚴重者；運動員和過敏性體質者；脾虛便溏者、孕婦、哺乳期婦女、兒童、年老體弱者。以上人士要慎用。

小柴胡湯

作用為和解少陽，適應症狀包括：時熱時冷、食慾不振、頭暈、作嘔作悶、口苦咽乾等症；外感風寒或感冒中後期所屬少陽症。不適用於風熱症狀。孕婦、陰虚血少人士慎用。

葛根湯

作用為解肌發汗、調和營衛。適應症狀包括：因外感風邪所引致的感冒初起的不適，如怕冷、頸膊疼痛、肌肉酸痛、頭痛發熱及鼻塞等症狀。不適用於風熱症狀。孕婦慎用。

銀翹散

作用為辛涼解表，清熱解毒。適應症狀包括：溫病初起，風熱感冒，惡寒，鼻咽乾熱，咳嗽咽痛。不適用於風寒症狀。孕婦慎用。

馬醫師最後提醒，以上中成藥沒有預防作用，並存在一定毒性，不能長期服用。所有非處方藥建議在執業藥師或醫師的指導下使用。用藥前也要仔細觀察，如發現其性狀發生改變，則要停止使用。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載（https://www.facebook.com/drkelvinma/）

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責任編輯：張沛