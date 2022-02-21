THEi高科院食品創新中心　引進電子舌助學生掌握業界新知識

民以食為天，香港人對食的要求高，除了重視食品安全外，更對色香味十分講究。不過味道的評價往往是主觀的，要炮製出一道符合大眾口味，又健康的食物，是不少食品製造企業面對的難題。修讀香港高等教育科技學院（THEi高科院）食品科學及安全（榮譽）理學士課程的學生與業界合作，於院校新成立的食品創新中心，運用創新科技及數據分析，協助中小企業開發創新健康食品，及改善食品生產流程。

將味道數據化 研發創新與健康兼備食品



THEi高科院食品創新中心獲香港特別行政區政府工業貿易署「工商機構支援基金」的撥款資助，引入全港第一部嶄新和專業的味覺分析系統「電子舌」，以定量及定性分析，協助食品公司改善產品及生產流程，令產品更天然和健康。



食品與健康科學學系副教授方麗影博士指，食品製造商要在味道和健康方面取得平衡，需要花大量時間去試驗，或受主觀感覺影響，THEi高科院食品創新中心引入的電子舌令試味變得數據化。她舉例：「不同人對味道的敏感度各有不同，利用電子舌可以將試味專業化及數據化，平衡客觀及主觀的試味結果，帶動業界開發創新而又健康的新產品。」

▲ 方麗影博士期望透過食品創新中心與業界緊密合作，幫助中小企研發健康美味的新產品。

業界合作應用創新思維 活學活用



有先進的科技，也需由優秀的人才操作，修讀食品科學及安全（榮譽）理學士課程的4年級生卓禮舜同學和梁佩瑩同學，率先利用電子舌分析餐飲。卓同學分享：「我與國際廚藝學院（ICI）合作，利用電子舌分析各式紅、白餐酒的五個核心味道，並製作成風味圖和味覺標籤，將會在T酒店應用，讓客人在用餐時能夠更具體地挑選心儀餐酒。」專題設計的過程除了讓他學習業界最新的科技之餘，更能從頭開始設計實驗流程、分析原理，而結果更幫助業界提升顧客體驗，是一次很寶貴的經驗。



梁同學則由冷泡和熱泡不同茶包入手，嘗試將人和電子舌的試味結果比較。「由人進行試味，會因為主觀感受而導致結果有差異，而電子舌則可以靈敏地分析樣本中微細的味道差異。」她利用電子舌量度茶樣本的咖啡因作為苦味的指標，發現檢測結果與日常主觀印象中顏色較深的茶會較苦不一樣，並將進一步總結出人和電子舌試味的分別。



方麗影博士表示中心的電子舌不單能幫助業界開發產品，更有助培育人才：「中心能透過與業界合作進行應用科研，助業界創新及改良產品外，也讓學生有實踐的機會。例如同學曾幫助一間飲品製造商改良了蔬菜汁和果汁的飲品配方，業界也將成品投入生產。」她期望食品創新中心下一階段能引入電子鼻，令食品感官和味覺檢測能夠更全面。

▲ 學生可以在食品創新中心使用先進的電子舌分析食品、飲品的味道。圖為方麗影博士講解如何使用電子舌。

寶貴實戰經驗 幫助了解行內實況



問及在食品科學及安全（榮譽）理學士課程的學習經歷，卓同學和梁同學印象最深刻的是在三年級的暑期實習。當時卓同學在一間食品廠的原材料部工作，負責整理不同的原材料需要進行哪一類檢測。「在實習過程中，我了解到食品廠有仔細的分工和工作規章，而每月也會模擬遇上食安問題後如何回收產品，各種體會助我更了解食品廠的具體運作。」而梁同學則在一間食品廠的月餅包裝部實習，這次實習機會讓她了解到食品質量安全管理的工作內容，更深入認識到食品開發與安全標準的重要性。

▲ 問及修讀課程的原因，梁佩瑩（左）指日常很關注食物安全和喜愛研發新食品，卓禮舜分享自小對食品處理及加工非常感興趣。

學系課程多元化 全面了解食品行業



食品科學及安全（榮譽）理學士課程涵蓋食品化學、營養學、食物微生物學、食品工程和加工學，以及食品安全管理系統等，學生在校內的實驗室可以使用各種與食品加工和檢測相關的儀器，例如質子冷凍機、冷凍乾燥機、質感分析儀器等。



梁同學指透過不同的實驗課，令她對如基因改造食品等課題有更深刻的理解，不再是局限在背後的原理。卓同學也指除了實驗室技巧外，更學習了食品感官評價的原理和準則，明白到培訓專業的試味人員並不容易。

▲ 在實驗室內有各種用於食品加工和檢測的儀器，圖為質感分析儀器。

方麗影博士補充，課程助學生裝備從事食品政策執行、衛生管理和食品安全監管行業的技能，例如常見的污染物檢測、營養成份檢測、基礎的實驗室知識等，畢業後能勝任食品研究和健康食品開發，以及品質保證和食物鏈管理的工作。



課程已獲香港政府食物及環境衞生署認可，順利完成該課程畢業生，其資歷已覆蓋並豁免考試取得食品衞生經理註册；畢業生亦有資格申請香港食品專業協會、香港食品衛生管理人員協會、國際食品安全協會、香港食品科技協會、和美國食品科學學會之會員資格，及申請由香港測檢及認證協會（HKTIC）「檢測專業人員認證計劃」下的專業測試師（食品檢測）。



22/23學年，THEi高科院為中六同學提供多個「專業為本」學士學位課程，其中食品科學及安全（榮譽）理學士適合具備DSE成績「33222」或以上的學生，或持有相關高級文憑或同等學歷的畢業生入讀。課程獲納入政府「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)，合資格學生每年可獲最高港幣$33,200學費資助1。



課程名稱：食品科學及安全（榮譽）理學士

辦學院校：香港高等教育科技學院（THEi高科院）

修讀年期：全日制4年（入讀1年級）／2年（入讀3年級）



中六同學 按此立即報名

於2月28日或之前網上報名，有機會於5月下旬起獲派有條件取錄2



了解更多THEi高科院食品科學及安全（榮譽）理學士課程資料：https://www.thei.edu.hk/FSS-programme



查詢及詳情：

香港高等教育科技學院（THEi高科院）

電話：3890 8000（柴灣）/ 2176 1456（青衣）

電郵：info@thei.edu.hk

網址：www.thei.edu.hk



1. 有關「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)計劃之詳情，請瀏覽網頁www.cspe.edu.hk/nmtss。

2. 有條件取錄適用於合資格申請人。



（特約）