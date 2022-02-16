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重提冷戰時期美軍向西柏林空投物資　何俊賢倡以無人機助運送內地供港物資

政治 16:17 2022/02/16

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民建聯漁農界立法會議員何俊賢。（立法會直播截圖）

第5波疫情下，近日有多名跨境貨車司機染疫，影響內地供港鮮活食品等貨物運輸。民建聯漁農界立法會議員何俊賢，今日在立法會大會上建議，仿效冷戰期間美國空投物資予西柏林的做法，以無人機在香港空運不同生活物資。

立法會今日起一連三日，討論施政報告致謝議案，首日先就「走出疫境」進行辯論。期間，何俊賢表示，近日有跨境貨車司機受感染或需要隔離，影響內地供港貨物運輸，認為在跨境貨車司機數目不穩定時，思考以「跳過司機」模式運輸貨物，包括建議重用已停運10多年的上水屠房鐵路支線，透過鐵路運送活豬甚至蔬菜到港。

「看到過去有報章報導，亦有朋友在說，無人機是否可以供應（物資）呢？」他及後談到，可以空運方式運送甚至空投物資：「以前打仗的時候，美國『掟』（空投）物資給（西）柏林，每日用3000架飛機去『掟』生活所需物品下去。」

他提到，美國當時曾犧牲9個機師，認為以無人機可以減少傷亡；又指雖然供港鮮活食品數量不少，而且「五花八門」，部分未必可以無人機作運輸，但相信無人機能起作輔助供應作用。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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撰文 : 傅流螢

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