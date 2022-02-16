【抗疫英雄】救護員2孩爸爸怕感染家人壓力大　港妻心痛丈夫：希望返工平平安安

▲ 救護員2孩爸爸怕感染家人壓力大，港妻非常心痛丈夫。

本港新冠疫情嚴峻，單日新增數千宗確診，長期接觸確診者的前線救護員是首當其衝的一群。有救護員的妻子在網絡撰寫心聲文，心痛丈夫工作壓力大，知道他最擔心感染而傳染家人，她發文支持丈夫，並希望大眾多些尊重救護員。

近日TVB資訊節目《東張西望》報道，現時每日約有1000名救護員負責日常救援行動，在這波疫情，已有至少43名救護員和消防員確診，有前線救護員形容「前所未有的辛苦」。

救護員太太心聲

昨日（ 15日），有名網民向facebook專頁「公務員secrets」投稿，是救護員太太的她想分享心聲，雖然不知是否跟其他救護員太太一樣所想，但近日面對第五波疫情，這兩星期眼見老公工作早出晚歸，身為妻子很大感受。

在家他只是一個普通市民，我兩個女兒爸爸，是我的老公。每次他返工的一天，我都只希望他能平平安安，當天沒有收到受感染風險電話，而收工返到屋企，可以好好食一餐安安靜靜嘅飯，因為這一餐晚飯可能是已包括當日的午餐。

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得知丈夫最擔心感染家人

事主解釋今次疫情令到很多救護員壓力好大，他們壓力並非面對確診病患者，而是怕照顧一些病患者時，沒有穿著足夠裝備而令家人受感染。雖然有市民認為救護員有糧出，但事主表示他們只是跟你我一樣的普通市民，家中仍然有長者父母、幼童孩子或懷孕太太。

疫情下，救護員面對工作上沉重壓力之外，更擔心家人會害怕，壓力之大難以言喻。事主撰文支持救護員老公，

但我想和你説，我不會怕的，因為我尊重你職業。

此外，她呼籲網民，希望各位多些尊重救護員及多一點支持給他們，「在我心中，你們是很值得被尊重的，頂住！最後希望疫情快些過，亦希望各位身體健康。」

同日同一群組，有人亦投稿表達關注前線救護員疫下的工作，希望社會各界及管理層從速關注救護人員的休息、用膳，甚至是大小便的人道問題，有感「救護員係紀律部隊，但都係人，唔係超人」。

網民感謝救護員付出

網民留言感謝救護員，為他們及其家人打氣，留言包括「真心非常感謝你老公，在疫情嚴重下謹守崗位，加油，願平安」、「支持救護員，請撐著」等，更多留言點擊下圖：

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責任編輯︰王明芳