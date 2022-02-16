【瞞報資產】坐擁上水住宅地皮卻住祥華邨　租戶判囚十天獲緩刑1年

▲ 案件於粉嶺法院審理。

房署今（16日）稱，一名居住於粉嶺祥華邨的公屋居民，去年填寫入息及資產申報表時，瞞報全權擁有一幅位於上水已興建住宅物業的土地，市值約1,500萬元，其後被房署檢控，昨日於粉嶺法院被判罪名成立，被判監禁10日（緩刑12個月）及罰款2,000元。

房署發言人表示，入息及資產申報表是用作釐定租金及審核續住公屋資格的基礎，住戶必須準確填寫。作出申報前，住戶應仔細閱讀入息及資產申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算其收入及資產填寫相關資料。

否則住戶便可能因明知而作出虛假陳述，而觸犯《房屋條例》。房署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。

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責任編輯：吳卓峰