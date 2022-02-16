  • 17°C
香港時間 : 2022216日 (週三) 18:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瞞報資產】坐擁上水住宅地皮卻住祥華邨　租戶判囚十天獲緩刑1年

社會 16:35 2022/02/16

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

案件於粉嶺法院審理。

房署今（16日）稱，一名居住於粉嶺祥華邨的公屋居民，去年填寫入息及資產申報表時，瞞報全權擁有一幅位於上水已興建住宅物業的土地，市值約1,500萬元，其後被房署檢控，昨日於粉嶺法院被判罪名成立，被判監禁10日（緩刑12個月）及罰款2,000元。

房署發言人表示，入息及資產申報表是用作釐定租金及審核續住公屋資格的基礎，住戶必須準確填寫。作出申報前，住戶應仔細閱讀入息及資產申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算其收入及資產填寫相關資料。

否則住戶便可能因明知而作出虛假陳述，而觸犯《房屋條例》。房署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【第五波疫情】本港新增4,285宗確診再創新高　同日錄7,000宗初步陽性【不斷更新】
今日 16:43
【第五波疫情】本港新增4,285宗確診再創新高　同日錄7,000宗初步陽性【不斷更新】
【新冠肺炎】將軍澳DONKI員工初確　Monterey Place分店即日起關閉
今日 16:25
【新冠肺炎】將軍澳DONKI員工初確　Monterey Place分店即日起關閉
【交通意外】去年錄4,081宗的士交通意外　按年增19%
今日 16:30
【交通意外】去年錄4,081宗的士交通意外　按年增19%

你可能感興趣

【第五波疫情】本港新增4,285宗確診再創新高　同日錄7,000宗初步陽性【不斷更新】
今日 16:43
【第五波疫情】本港新增4,285宗確診再創新高　同日錄7,000宗初步陽性【不斷更新】
【新冠肺炎】將軍澳DONKI員工初確　Monterey Place分店即日起關閉
今日 16:25
【新冠肺炎】將軍澳DONKI員工初確　Monterey Place分店即日起關閉
【交通意外】去年錄4,081宗的士交通意外　按年增19%
今日 16:30
【交通意外】去年錄4,081宗的士交通意外　按年增19%
公屋 物業 祥華邨

最高瀏覽

【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
16:43 2022/02/15
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
15:59 2022/02/15
【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案
22:12 2022/02/15
【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案