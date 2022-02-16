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【致謝動議】林哲玄冀醫管局簡化程序招人手　陳凱欣倡考慮用紅館作檢疫

政治 16:46 2022/02/16

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林哲玄希望，醫管局招募人手時能簡化程序。（立法會網頁）

立法會一連三日辯論致謝動議，今午繼續討論第一環節「走出疫境」，議員為應對第5波疫情提供意見，有議員反映，醫管局招募醫護人手進程慢，冀能簡化程序。

醫療衞生界議員林哲玄表示，目前醫管局人手緊張，亦已大力招募人手，身邊不少同行，甚至退休的醫護人員都有參與，但有人反映報名程序複雜、進程緩慢，希望醫管局能簡化程序，讓人手盡快補充。他又希望，部門政策能夠人性化，因為有醫護人員在醫院內檢測後發現確診，卻屢次收到部門要求提交病假紙。

他又指出，現時急症室外出現帳篷，確診長者為免傳染家人，寧願在寒風下瑟縮，認為現時設施不足，運載能力未到位。他續指，現時社區積壓大量確診人士，希望7個為輕症服務的社區指定診所，能夠增加數目。

曾任食物及衞生局政治助理的議員陳凱欣就建議，在風險較低地區採用混合檢測模式，以提升檢測量，又指現時最嚴重是等候入醫時間過長，導致有機會感染家人及鄰居，促請港府多建一間「火神山醫院」，甚至利用特殊方法，考慮使用紅磡體育館、伊利沙白體育館。

陳凱欣續指，不能視疫情為感冒，強調不可以及不可能與病毒共存，相信有中央支援下，市民做好本份，同心合力向清零目標咬緊牙關，是能夠戰勝疫，又強調要提升疫苗接種率，建議善用外展隊、流動接種車等，甚至改用停業中的電影院，作為接種疫苗地方。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳宛彤

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