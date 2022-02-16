【歷史教育】楊潤雄：高中科目改革推行情況總結前　中史科暫不擬列作必修科

▲ 楊潤雄表示，暫不考慮將中史科列作高中必修科。（資料圖片）

中國歷史科自2018/19學年起列作初中獨立必修科，教育局局長楊潤雄今（15日）回覆書面質詢時表示，在尚未總結高中核心科目優化方案推行情況，增加另一個必修科會影響整體課程結構，也會減少學生科目選擇，故暫時不考慮將中史科列作高中必修科，但會不時檢討課程結構，並與學界保持溝通，在可行的情況下，增加高中生進一步學習國家歷史和文化的機會。

立法會議員劉智鵬建議利用本學年高中核心科目改革的時機，將中史科同時列為高中必修科。楊潤雄回應指，中史科一直是高中選修科目之一，高中生亦能透過必修的中文科、公民與社會發展科或通識教育科等，學習國家歷史文化；至於優化高中4個核心科目，方案精粹在於「騰出課時、減少考試壓力和增加高中課程彈性」，在尚未總結優化方案的推行情況下，增加另一個必修科會影響整體高中課程結構，也會減少學生的科目選擇，如科技相關科目，並會增加選科限制，甚或加重學生的負擔，未必獲得學生及家長接受，故教育局暫時不會考慮將中史科列作高中必修科目。

此外，楊潤雄指局方已加強教師專業培訓，由2020/21學年起，《憲法》、《基本法》和國家安全教育及為期約4天的內地學習團，已納入新入職教師和擬晉升教師的核心培訓，內地學習團能讓教師透過親身體驗，參加專題研討會、參觀企業和文化設施等，了解國家的歷史文化和最新發展，拓寬視野，反思香港與國家、國家與世界的關係，以及香港在國家發展的機遇和貢獻。

他續指，相關培訓自2020年1月開始推出，截至今年1月，教育局已舉辦22場培訓，超過5,500名學校相關人員參加，惟學習團受到疫情影響，需要延期舉行。

此外，教育局於去年7至8月與專家機構合辦4場不同主題的「建黨百年系列」講座，由專家及學者以多角度分析新中國成立的歷史背景和發展，以增加教師對國家歷史的認識；為加深教師對國家文明、發展及成就的認識，教育局於去年12月安排2場參訪解放軍駐香港部隊展覽中心的活動，約共200名中小學校長及副校長參與，讓他們更有效地策劃學校的國民教育，促進學生「正確認識祖國的歷史」，提升學生的國民身分認同感。

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記者：馮琪雅