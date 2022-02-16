【回應習近平指示】中聯辦：全力支持港府擔當主體責任　團結社會各界抗疫

▲ 中聯辦。（資料圖片）

中聯辦發聲明表示，將堅決貫徹落實國家主席習近平重要指示精神，全力支持特區政府擔當主體責任、團結社會各界，共同打好疫情阻擊戰。

聲明強調，中央一直是特區最堅強的後盾。新冠疫情暴發兩年來，中央始終想港人所想，急港人所急，全力支援香港抗疫。面對愈演愈烈的第五波疫情，習近平再次表達了全力支持香港抗擊疫情的堅定態度，體現了人民至上、生命至上的為民情懷，對推動香港特區上下同心戰勝疫情具有重大指導意義。

聲明表示，儘快穩控疫情是當前香港壓倒一切的首要任務。在此抗疫關鍵時刻，最寶貴的是信心，最重要的是團結，最迫切的是行動。中聯辦將全力支持特區政府擔當好疫情防控的主體責任，全力推動愛國愛港陣營和社會各界凝聚同心抗疫的強大力量，全力參與「三方機制」 並做好相關工作。相信只要堅決貫徹習近平總書記重要指示精神，堅決落實好中央重大要求，上下一心眾志成城，香港一定能夠贏得抗擊疫情的勝利。

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記者：林曉君