【新冠疫苗】衞生署上周接68宗打針後異常報告　專家委員會評估與疫苗接種無關係

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本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今日（16日）公布最新疫苗接種監測更新，截至本月13日過去一周，共接獲68宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至2月13日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結48宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯，2宗仍待更多資料以作評估，認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

另外，截至2月13日晚上8時，本港市民合共接種了約1184萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的市民約562萬名，佔全港12歲或以上人口的83%。衞生署共接獲6986宗異常事件報告。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括64宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

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責任編輯：余思嵐