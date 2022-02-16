【特首選舉】胡世全：預了每5年見大家一次　稱獲「與中央關係密切」人士提點　有信心勝選

▲ 胡世全宣布參選特首，今舉行記者招待會介紹政綱。（胡世全Facebook相片）

特首選舉提名期本周日展開，民建聯前成員胡世全，昨日透過其社交網站宣布將會第三度參選，他今日下午舉行記者招待會介紹政綱。

現年62歲的胡世全已分別於2012年及2017年參選特首選舉，惟兩次均未能取得足夠提名入閘，被問及再度參選的原因，他說：「其實自從2012年開始，因為某種原因參選行政長官，其實我預了每5年就會出來見大家一次，但5年以來我不斷提升自己。」

胡世全在記者會上表示，兩星期前一名「資深評論要員」知悉他會參選後，與他會面，並且提供多項資料，胡收集有關人士意見後，決定其政綱主題為「團結市民 邁向世界」。被問及「要員」的身份，胡則拒絕透露，指對方尚未答應公開身份表態支持，僅稱有關人士對中央關係密切，故認為自己有機會勝出特首選舉。

他又指，現時參選為一個「好時機」，香港正陷入水深火熱之中，但尚未看到一個出來參選的人可以救到香港。他形容自己勤力、有能力、和善，外圓內方，做人有自己的原則，但如何平衡各方的需要，在現今社會更加重要。

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胡世全坦言，至今未有任何一個人答應給他提名票，但他已準備在提名期展開後，聯繫各界人士與他們面談，了解各界別的需求，並優化政綱。至於是否有信心取得足夠提名票？他則表示，相信做好自己，手握提名票的人會看到自己在這三個星期的表現，又強調自己積極、實務，優勢是有親和力，能夠吸引年青人追隨自己，而其競選團隊成員大部份均是年青人。

胡世全自稱為工商物業投資者、擁有8間公司及17個物業、修畢大學創業策劃課程、擁有19位門徒及219名學生。他的政綱提及，會先從現屆政府管治班底中，揀選一些有能力人士留任或升遷，又從公務員架構中，提拔優秀人才加入管治團隊，重點栽培，從而獲取中央信任。在應對疫情方面，他支持「清零」政策，認為本港需要向中央求助應付第五波疫情。

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記者：陳葆琳