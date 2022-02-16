【第五波疫情】中醫公開抗疫藥方及派發藥包　予等候入院染疫者服用

▲ 中醫公開抗疫藥方及派發藥包供等候入院染疫者服用。（德善醫療集團提供）

新冠疫情肆港，德善堂中醫今（16日）表示，已製作兩款抗疫藥方，並製成五千份抗疫藥包，將於周五起聯同慈善團體向正等候入院的染疫患者以及希望預防的市民疫症的市民派發；藥方也將在德善堂中醫的社交平台中上載，市民可按需要自行執藥服用；另旗下註冊中醫師也會為等候入院患者提供免費網上諮詢，教導病人如何服用中藥及抗疫知識。

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創出兩條藥方的註冊中醫師張琛表示，兩款抗疫藥方將在德善堂中醫的Facebook公開，市民可以自行配藥，惟若市民本身有長期病患，應先向中醫師查詢，在中醫師指導下服用。其中清肺解毒藥方適合有黃痰、咳嗽、喉嚨痛及發燒等明顯呼吸道症狀的染疫者，可助退熱消炎、防止肺部受攻擊及防止病毒侵襲消化道。而另一銀翹抗炎藥方則適用於輕症或無症狀患者，以及希望預防疫症的市民，如輕症患者可一日飲一劑，所住大廈有確診者，則可每日飲半劑。至於德善堂中醫製作的五千份抗疫藥包，將於周五起在東華三院、保良局、仁濟醫院、北河同行以及榕光社等慈善機構中派發。

藥方詳情：

銀翹抗炎方 清肺解毒方 成分 成份 (重量以克計) 銀花12 連翹12 桑葉 10 荊芥10 桔梗10 杏仁10 黃芩12 柴胡 10 薄荷4.5(最後才放) 蘆根20 石膏15 板藍根15 黄芪10 貫眾10 藿香10 茯苓15 陳皮10 法夏10 甘草6 生姜20 成份 (重量以克計) 銀花12 連翹12 魚腥草15 蛇舌草20 炙麻黃8 桔梗10 杏仁10 黃芩12 柴胡10 前胡10 薄荷4.5(最後才放) 蘆根20 石膏15 板藍根15 黄芪10 貫眾10 陳皮10 法夏10 茯苓15 甘草6 生姜20 適用 此方適用於預防及輕症感染者。如果未檢測到陽性，可根據自己體質2-3日飲用一劑。如所屬大廈有確診者，可每日飲半劑。如果檢測到陽性，有輕微症狀，可一日飲一劑，一劑分兩次飲，連續飲3-4日，12歲以下兒童劑量減半。宜餐後飲用。 此方適用於發熱、咳嗽、黄痰、咽喉痛症狀較重者服用。確診者一日一劑，餐後一小時服用，症狀較嚴重者，可隨症增加，12歲以下小童減半。

此外，德善堂中醫旗下40至50名中醫師亦會為市民提供網上免費諮詢，診治患者情況及教導患者如何服用中藥等，市民可致電2882 3289或WhatsApp：6388 9623咨詢。

張琛表示，目前本港疫情肆虐但醫療資源有限，不少染疫患者在家等待4至5天仍未送院，未能在有輕微症狀時得到治療，令病況越來越嚴重，因此希望透過中醫藥介入，治療正等候入院的患者。她指，內地疫情爆發時，已採納中醫藥作為抗疫輔助手段，國内確診個案中，有91.5%曾使用中藥治療，中藥的療效不能否定，亦相信以中西結合的方式治療患者可有更好的療效，希望當局可以統籌成立中醫藥治療小組，招攬目前8000註冊中醫師加入抗疫大軍，及善用中藥作為防治的手段治療初陽及輕症患者，強調中醫治療不應只是康復後調理。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃小冰