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【習近平指示】立法會全體議員：祖國強大後盾下定能戰勝疫情　社福界狄志遠首參與建制聯署

政治 17:08 2022/02/16

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立法會全體90名議員今日發表聯合聲明，形容在祖國強大後盾支持下，一定可以戰勝疫情。值（經濟日報資料圖片）

國家主席習近平對本港疫情作出重要指示，立法會全體90名議員今日發表聯合聲明，形容在祖國強大後盾支持下，一定可以戰勝疫情。值得一提的是，今次是標榜是非建制派的新思維狄志遠，首次參與建制派的聯合聲明，故未有再現「89缺1」畫面。

聲明提到，衷心感謝習近平對香港的關懷和支持，深信習近平的指示，肯定能為全港市民帶來更堅定的信心；在祖國強大後盾支持下，一定可以戰勝疫情，保障全港市民生命健康，恢復社會正常運作。

一眾立法會議員又指，第五波疫情已超出了特區政府可應付的能力範圍，認為特區政府當前首要工作，是貫徹落實習近平的指示，盡快穩控疫情，遏止病毒繼續擴散。他們相信，習近平的關心及中央政府的支持，肯定有助特區政府解決當前防疫抗疫工作出現的困難。

他們又指，作為立法會議員，會與全港市民携手一起共渡難關，在議會內外全力支持特區政府防疫抗疫工作，包括向政府提出切實可行的建議，及時處理一切相關的法律修訂事宜等。

一眾立法會議員同時呼籲全港市民團結一致，共同抗疫，全力支持特區政府防疫抗疫工作，全力響應特區政府發出的呼籲，包括盡快接種疫苗，減少社交，以及做好個人衞生等；又向全體前線抗疫人員表示衷心感謝，指他們不辭勞苦，日以繼夜與病毒戰鬥，為保障市民生命健康緊守崗位和作出無私奉獻。

另外，本身是社福界選委之一的狄志遠，亦有參與社福界全體選委聯署。他們感謝在疫情嚴峻下緊守崗位的社福界同工、醫護人員和前線工作者在抗疫防疫所付出的辛勞和貢獻；又衷心感謝中央對香港同胞的關懷和支持。

他們呼籲，社福界所有機構和同工，與社會各界團結互助，各盡所能，支持特區政府落實中央的指示，與全港市民全面做好各項工作，打贏第五波疫情防控戰，讓市民安居樂業，讓香港重新出發。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：胡偉明

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