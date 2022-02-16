【瘋搶藥物】疫下家長搶退燒藥咳水　藥劑師建議買3類藥物

▲ 兒科醫生指家長不宜為6歲以下幼童自行配藥。

本港第五波疫情肆虐，相繼出現兒童染疫個案。有專家建議輕症患者可服用必理痛紓緩症狀，家長為求安心紛紛搶購藥物。TOPick為此訪問疫苗可預防疾病科學委員會成員、兒科專科醫生趙長成及香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，了解家長購藥前須注意的事項。

兒科醫生：6歲前不宜自行配藥

疫情下不少家長感憂慮，紛紛到藥房及超市搶購藥物。兒科專科醫生趙長成表示，不建議家長為6歲以下子女自行配藥，因藥劑師未必清楚幼兒的病歷。

他指幼兒用藥較為複雜，要小心處理，如某些幼童會出現藥物敏感的情況，最好找家庭醫生配藥。他亦提到，6歲或以上的小朋友有一定表達能力，進食藥物後若感不適，家長較容易了解情況，故自行配藥無太大問題。他建議家長可於藥房及超市購買退燒藥、傷風咳藥及止吐藥「看門口」。

他續指食藥只是處理病徵，不是處理疾病，康復要靠小朋友自己的免疫力。若家長或小朋友確診而暫未獲送院，須在家等候安排的話，趙醫生提醒患者要喝充足水份，可安排少食多餐，緊記切勿外出，以減低傳播風險。確診者最好留在自己的房間，若與家人共用廁所，只蓋上廁板沖廁並不足夠，下一位人士使用前須消毒廁板，才能減低傳播風險。

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藥劑師建議買三類藥物

至於自行配藥方面，TOPick詢問香港醫院藥劑師學會會長崔俊明的意見，他強調市民用成藥治療輕微病徵並非「亂食藥」，鼓勵家長購買三類藥物「傍身」。

退燒、止痛藥

近日不少家長搶購必理痛（兒童配方），崔俊明表示，必理痛主要成分是「撲熱息痛」（Paracetamol），具有退燒、止痛的功效。市面上除了必理痛之外，還有幸福醫藥、痛熱適等牌子，都有兒童適用的「撲熱息痛」藥物。

他續指外國常用另一種藥物「布洛芬」（Ibuprofen），同樣有退燒、止痛的功效。此藥物在香港須由藥劑師出售，家長可到具「Rx」標誌的藥房向註冊藥劑師查詢。

崔俊明提醒18歲以下兒童，不應服用藥物「阿斯匹靈」（Aspirin）來退燒，有機會患上雷伊氏綜合症，導致病毒感染，影響小朋友腦部發展。

他指小朋友出現輕微頭痛及發燒，可留在家中休息，並補充水份及電解質；若服藥後48小時內無退燒，病情惡化的話，便要請往求醫。

咳水

咳嗽主要分乾咳、痰咳兩種，各有處理方法。崔俊明表示，乾咳可以檸檬或蜜糖味潤喉糖紓緩，不過要注意1歲以下幼童不宜飲蜜糖，怕引致敏感，家長亦要小心幼童吃糖時噎到。

至於痰咳則可以化痰粉或化痰藥水來處理。成年人常用、氣味刺鼻、俗稱「馬尿」的咳水，具排痰作用，但不宜給予小朋友使用。

止鼻水藥

若小朋友出現流鼻水、打噴嚏、鼻塞的徵狀，家長可配「抗組織胺藥」處理。崔俊明建議家長到具有「Rx」標誌的藥房，向藥劑師查詢，勿只叫店員推介藥物。

建議家長學急救

他又建議家長時刻觀察小朋友的情況，若小朋友出現呼吸困難及喘氣、心口痛、心悸、神志不清、昏睡、抽筋等，要立即召救護車送院。家長要特別要留意小朋友有沒有出現口唇發紫的情況：

這代表小朋友氧氣不足或心臟有問題，是非常危險的徵狀。

崔俊明指家長應掌握急救知識，保護家人和自己。例如小朋友嘔吐的話，要協助子女清理口中嘔吐物，以免阻塞氣道，導致窒息。

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記者：胡嘉儀