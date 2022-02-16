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【新冠肺炎】聶德權稱物色場地增設接種中心　為小朋友及長者打針

社會 17:28 2022/02/16

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公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

本港近日確診個案幾何級上升，並錄得兒童死亡和重症的個案，家長為兒童接種疫苗需求增加。公務員事務局局長聶德權今日（16日）表示，正努力物色場地增設接種中心，專為小朋友及長者接種。

聶德權在社交平台指，位於九龍灣的香港兒童醫院和沙田圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心，今日投入運作，即日起，5至11歲兒童可到上址接種復必泰疫苗，而位於黃竹坑港怡醫院的兒童疫苗接種中心則於下周四（24日）啟用。

他稱由於兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，所以5至11歲兒童只能在這三個接種中心接種，也特別邀請了醫院管理局和香港大學具豐富經驗的醫護團隊營運該3間兒童疫苗接種中心。本港提供的兩款疫苗均有效且安全，並能有效減低感染後的重症和死亡風險，呼籲家長放心讓子女接種疫苗。

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責任編輯：余思嵐

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