【星級育兒】陳嘉寶不怕女兒變港女　Anjaylia藉閱讀培養孩子正確價值觀

▲ 陳嘉寶著重灌輸孩子正確的價值觀。

ViuTV劇集《IT狗》大獲好評，雖然劇集已經大結局，不過《IT狗》內人物與金句至今依然為人津津樂道。當中陳嘉寶（Anjaylia）飾演阿信舊愛兼飲食網站KOL Shirley，Anjaylia完全演活這位「極品港女」，演技獲觀眾認同。

Anjaylia接受TOPick專訪，說到如何揣摩角色時，她直言「一世人流流長總會遇到幾個」，身邊有港女「人辨」可供她參考，個性男仔頭的她面對港女難免吃虧。另外已為三女之母的她不擔心女兒們將來變港女，Anjaylia說：「身教很重要，現在要向她們灌輸正確價值觀，而親子閱讀很有用處。」

【娛樂喜事】陳嘉寶誕第三位千金 Anjaylia宣布封肚不再生：理想達到嘞！

▲ （曾嘉文攝）

演「極品港女」獲讚

在去年拍攝劇集《IT狗》期間，陳嘉寶剛巧懷上第三胎，及至今年初第三位小千金出世，眼前的陳嘉寶已回復弗爆身段，她謂陀B前已努力做運動，亦要好好控制飲食，故修身也較快。

她說：「女仔看自己總有盲點，特別做藝人，經常希望纖瘦一點，反而《IT狗》播映之後，不少人說我太瘦，看上去不夠精神，所以今次不用減得太辛苦，可以胖一點。」

說到《IT狗》好評如潮，Anjaylia謂是意料之內，一來劇集雲集很好的演員，二來劇本緊貼社會潮流。

至於她演活「極品港女」Shirley獲觀眾大讚，她謂感驚喜：「這個角色寫得很好，傳統上一些不討好的角色，要衰到出晒面，此角色反而很自然，一世人流流長總會遇到幾個，所以很想演好它。」

▲ 陳嘉寶於《IT狗·》裡演活極品港女。（取自instagram）

鱷魚頭老襯底

不過Anjaylia自言個性屬於「鱷魚頭老襯底」，由細至大說話直接，加上讀書時不愛打扮兼不擅跟男生相處，故面對港女時也難免吃虧：「所以看到劇本時，腦內就浮現一些人辨出來，某時跟朋友如Evelyn 說起時，問她覺不覺熟口熟面？她也會說是呀。」

說到吃虧，Anjaylia憶起跟「港女」相處得無奈：「面對這類人，牌面上是跟她拗不過，儘管你攤開來說，她永遠都理直氣壯，或者覺得自己對而別人是錯，你明明有很多話想說，但又鬧她不到，心中滿載不忿，過兩日後才驚覺可以這樣駡她。」

Anjaylia續說：「試過明明是某個女生做錯，但她行出來流著兩滴眼淚，全世界人即叫你氹回她，心想『我要氹番她？』」

▲ 《IT狗》已曲終人散，但角色依然為人津津樂道。（取自instagram）

丈夫捧場笑到標眼淚

以往演慣乖乖女的Anjaylia，今次演活極品港女，運身邊朋友也大讚其演出：「有朋友笑說可否新年前來出來給他打下。」丈夫也有捧場，更看得很開心，她說：「他不是特別捧我場，但每晚也笑到標眼淚，尤其他的工作壓力幾大，見他可以藉此放鬆，算是造福人群。」

最新影片：林淑敏+許家傑訪問

說到若有機會「交換」挑戰其他角色，Anjaylia稱想試演陳湛文「男B」一角，Anjaylia表示：「一種很投入網絡世界的狀態，每一日我都上網搜尋那些遊戲咭，甚麼獸……甚麼靈王是是甚麼呢？若果讓我演這類角色會很開心，可以投入未知世界，做戲最開心就是發掘未接觸過的東西。」

縱然己為三孩之母，Anjaylia依然會繼續為事業衝刺，她直言為養育三位小千金，更要努力工作，「因為我負責她們教育和課外活動的費用，別看她們那麼年幼，其實開支比讀大學更昂貴，你會覺得為何一個讀幼稚園的小朋友學費會比讀degree貴呢？我還要有3個小孩，更要工作。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

重視親子閱讀

Anjaylia坦言懷第3胎是計劃之內，她說：「因為姐姐跟我相距十多載，由細至大我都希望有人陪我玩，尤其疫情期間體會更深，當大女1歲半時，二女還未出世，我每天在家對著她，大家都好悶。當二女出世後，大女可以跟她玩，令我覺得很感恩，因為有手足陪伴長大是一件幸福的事，」

面對著三位小千金，為免將來有「港女」性格，Anjaylia謂由細至大的教養很重要，她說：「一來要身教，另外要培養正確價值觀，除了帶她們返教會，還會跟她們說故事。大女兒由兩個月大開始，我已經每天跟她進行親子閱讀。」

▲ 陳嘉寶著重培養女兒的品德。（取自instagram）

Anjaylia續說：「大人低估了小朋友的理解能力，你跟她說，她會明白，不需要買一些附合年齡的書籍，這些是父母教曉我。因為我年幼時認字和學說話比同齡小朋友快，只因父母當年跟我說故事，我把這方法套用於女兒身上，譬如近日跟女兒說做人要輸得起，不可以次次都贏，這些價值觀要從小培養。」

化妝：Meegan Seak

服裝提供：Miu Miu

記者：游艾維