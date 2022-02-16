  • 17°C
香港時間 : 2022216日 (週三) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【挽留人手】理順小學校長薪酬建議　拖延逾年至下月交立法會討論

社會 17:26 2022/02/16

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

理順小學校長及副校長薪酬建議，將於3月建議交立法會教育事務委員討論。（資料圖片）

2018年施政報告倡理順小學校長及副校長薪酬，惟該建議至今未落實。教育局局長楊潤雄今日（16日）回覆議員質詢時表示，局方一直有跟進上述建議，現已建議立法會教育事務委員會在下月討論，並盡快提交人事編制小組委員會及財務委員會審議，冀能早日落實有關建議。

教育界立法會議員朱國強指，教師專業發展專責小組於2019年3月，向政府提出18項建議建立推動教師專業階梯，包括「理順公營小學校長及副校長的薪酬和改善中層管理人手」的建議至今仍未落實，問及當局會否將有關建議重新提交到財委會。

楊潤雄表示，教育局已在2019年徵詢公務員薪俸及服務條件常務委員會意見，並且分別在2019年3月29日和6月11日，諮詢教育事務委員會和人事編制小組委員會並取得委員會支持，提及該撥款原定同年7月5日財委會會議上討論，但會議「因社會動亂而取消」，隨着港區國安法在2020年實施，社會環境由亂轉治，教育局亦「一直跟進上述建議，並積極爭取各界的支持」，局方已建議教育事務委員會在3月討論該事項，並盡快提交人事編制小組委員會及財委會審議，希望得到各委員支持，使有關建議能早日落實。

朱國強亦引述有小學教師反映，教師全面學位化落實後，小學中層職位沒有相應增加，導致行政管理人員不足，很多教師更需身兼數職，影響教學質素，工作繁重的小學副校長起薪點（第34點）亦僅高於小學學位教師（第30至33點），倡為開班數較少的小學，提升其小學校長職級至「二級校長」，以挽留人才。

楊潤雄回應指，現時並沒有考慮提升較小規模學校校長的職級，若改善學校中層管理人手的建議獲通過，所有小學包括規模較小者，將有更多主任級教師承擔學校管理職務，而理順公營小學校長和副校長薪酬措施，亦惠及小規模學校校長。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

預算案先解民困未再提理順小學校長薪酬　教育局仍支持方案惟需落力游說議員
06:00 2021/03/09
預算案先解民困未再提理順小學校長薪酬　教育局仍支持方案惟需落力游說議員
【工時過長】教工會成立後首次與楊潤雄會面　要求關注教師工時過長等問題
16:05 2021/12/14
【工時過長】教工會成立後首次與楊潤雄會面　要求關注教師工時過長等問題
【國民教育】劉智鵬倡學籍表須設「籍貫」欄助從小認識故鄉　楊潤雄：未有共識
今日 16:06
【國民教育】劉智鵬倡學籍表須設「籍貫」欄助從小認識故鄉　楊潤雄：未有共識
【歷史教育】楊潤雄：高中科目改革推行情況總結前　中史科暫不擬列作必修科
今日 16:39
【歷史教育】楊潤雄：高中科目改革推行情況總結前　中史科暫不擬列作必修科

你可能感興趣

預算案先解民困未再提理順小學校長薪酬　教育局仍支持方案惟需落力游說議員
06:00 2021/03/09
預算案先解民困未再提理順小學校長薪酬　教育局仍支持方案惟需落力游說議員
【工時過長】教工會成立後首次與楊潤雄會面　要求關注教師工時過長等問題
16:05 2021/12/14
【工時過長】教工會成立後首次與楊潤雄會面　要求關注教師工時過長等問題
【國民教育】劉智鵬倡學籍表須設「籍貫」欄助從小認識故鄉　楊潤雄：未有共識
今日 16:06
【國民教育】劉智鵬倡學籍表須設「籍貫」欄助從小認識故鄉　楊潤雄：未有共識
教育局 港區國安法 朱國強 行政管理 學校 楊潤雄 立法會 施政報告 小學

最高瀏覽

【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
16:43 2022/02/15
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
15:59 2022/02/15
【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案
22:12 2022/02/15
【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案