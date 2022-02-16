【挽留人手】理順小學校長薪酬建議　拖延逾年至下月交立法會討論

▲ 理順小學校長及副校長薪酬建議，將於3月建議交立法會教育事務委員討論。（資料圖片）

2018年施政報告倡理順小學校長及副校長薪酬，惟該建議至今未落實。教育局局長楊潤雄今日（16日）回覆議員質詢時表示，局方一直有跟進上述建議，現已建議立法會教育事務委員會在下月討論，並盡快提交人事編制小組委員會及財務委員會審議，冀能早日落實有關建議。

教育界立法會議員朱國強指，教師專業發展專責小組於2019年3月，向政府提出18項建議建立推動教師專業階梯，包括「理順公營小學校長及副校長的薪酬和改善中層管理人手」的建議至今仍未落實，問及當局會否將有關建議重新提交到財委會。

楊潤雄表示，教育局已在2019年徵詢公務員薪俸及服務條件常務委員會意見，並且分別在2019年3月29日和6月11日，諮詢教育事務委員會和人事編制小組委員會並取得委員會支持，提及該撥款原定同年7月5日財委會會議上討論，但會議「因社會動亂而取消」，隨着港區國安法在2020年實施，社會環境由亂轉治，教育局亦「一直跟進上述建議，並積極爭取各界的支持」，局方已建議教育事務委員會在3月討論該事項，並盡快提交人事編制小組委員會及財委會審議，希望得到各委員支持，使有關建議能早日落實。

朱國強亦引述有小學教師反映，教師全面學位化落實後，小學中層職位沒有相應增加，導致行政管理人員不足，很多教師更需身兼數職，影響教學質素，工作繁重的小學副校長起薪點（第34點）亦僅高於小學學位教師（第30至33點），倡為開班數較少的小學，提升其小學校長職級至「二級校長」，以挽留人才。

楊潤雄回應指，現時並沒有考慮提升較小規模學校校長的職級，若改善學校中層管理人手的建議獲通過，所有小學包括規模較小者，將有更多主任級教師承擔學校管理職務，而理順公營小學校長和副校長薪酬措施，亦惠及小規模學校校長。

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記者：馮琪雅