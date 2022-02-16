【財政預算案】ACCA料錄60億赤字　倡每人派7500元消費券增免稅額

▲ ACCA香港分會今日發布財政預算案建議書。陳志偉 、鄭傑燊 、何家輝（左至右）。（ACCA）

財政司司長陳茂波將於本月23日發表財政預算案。特許公認會計師公會（ACCA）香港分會預料，2021至2022年度的財政赤字為60億港元，建議政府推出一次性及長遠支持措施，協助市民及企業渡過難關，包括向每名港人發放7500元消費券以及增加免稅額。

香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊表示，政府去年派發消費券成功刺激香港經濟，帶動消費市場及其他經濟環節加速復甦，建議政府今次再向每名合資格的18歲以上香港永久性居民及新來港人士，發放7500元的消費券。為方便 60 歲以上長者及合資格殘疾人士，他認為政府可考慮把消費券的金額存入其銀行戶口或以長者生活津貼發放。

另外，鄭傑燊亦建議政府推出一次性特別針對疫情的稅務寬免，例如每名納稅人及其受養人各增港幣3萬元免稅額，減輕市民稅務負擔，改善家庭現金流。此外，ACCA建議政府為香港家庭提供外籍家庭傭工來港工作隔離費用相等的津貼或稅務減免，減輕中產階級的負擔。

香港分會稅務委員會聯席主席何家輝則指，現時的不確定經濟環境對正處於虧損的公司構成重大現金流壓力，建議政府推出稅務虧損結轉，讓企業的稅務虧損被允許抵銷往年應評稅利潤，以支援虧損企業渡過難關，更鼓勵新項目的投資，和推動更多研發投資及構建創新的生態系統。

為配合北部都會區的發展計劃，ACCA亦建議政府下調高科技產業稅率，吸引海內外高科技企業及科研人才來港發展，為本地年輕人創造就業機會；並將稅收減免擴大至大灣區的香港公司或科研機構，以刺激研發工作的投資。

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記者：陳葆琳