【校長專訪】福建三好學生移居香港淪為留班生　創知中學校長發奮半工讀成教育博士

▲ 黃校長11歲由福建移居香港，從沒有學校願意收的學生，一步步憑個人毅力，完成中學、大學，甚至碩士、博士學位。

小時候遭遇生活上的遽變，有人或會自怨自艾，亦有人選擇奮力改變命運。創知中學的黃晶榕校長，便屬於後者。11歲時隨家人由福建來港，語言不通、家境改變，生活對他來說仿如連串的打擊。他從沒有學校願意收的學生，一步步憑個人毅力，完成中學、大學，甚至碩士、博士學位。如此成就，大可自滿邀功，他卻始終將家人、老師的支持掛在嘴邊，令人佩服。

於中國福建出生長大的黃校長，回想小時候的生活指：「家裏3兄弟姊妹，我排中間，上有姊姊，下有弟弟。我們3人都和媽媽較親，一來爸爸較嚴肅，二來小時候他在福州工作，我們就和媽媽在泉州的農村生活，和父親相處機會不多，自然較陌生疏離。」母親在黃校長眼中不只偉大，更是驕傲。「她不是一般的家庭主婦，那時她在醫療所工作，負責配藥，更負責婦女工作，即當時的計劃生育相關事務。」

▲ 創知中學的黃晶榕校長在求學過程中漸漸萌生對教育的興趣。（湯致遠攝）

黃校長直言母親當時其實亦忙於工作，並不能經常照顧他們，大姐姐就充當了照顧者的重要角色。「雖然她只是大我們3年，但我和弟弟的日常起居飲食，多數由姊姊負責。很記得小時候我們去找外婆，要坐很久的車才到，姊姊就帶著我和弟弟，3個小孩一起上路，但其實她那時也不過是個小孩，所以我們3姊弟關係很密切。」

黃姊姊的付出不只是童年時的照顧，甚至後來到香港生活，年僅14歲的她，更早早出社會工作分擔養家的責任。

當年大家生活都困難，童工的情況很普遍。我記得那時姊姊在觀塘那邊的毛衣廠工作。

談起初來港時那段日子，擠迫的生活環境是校長最深刻的回憶。「起初我們一家在跑馬地租住一房，後來搬到土瓜灣，繼續一家人租住分租房間的日子，我還記得那個包租公是個在街市賣菜的菜販。」一家5口睡在一張碌架床外加一張尼龍床上，平日吃飯、做功課、溫習，統統在一張摺枱上進行。然而住了幾年便被人迫遷，一家人遂搬去觀塘。

▲ 黃校長與姊姊、弟弟感情深厚。圖為童年時3姊弟的合照。（被訪者提供）

那幾年的生活空間一直都很差。去到我讀中學，家人抽到居屋，才第一次能夠一家人住在擁有自己廚房、廁所的單位內。

校長笑言其實對於一家5口和3個同住親戚來說，空間依然不夠，但環境已大大改善。

三好學生淪為留級生

在內地時，因為父親在外工作，母親亦有收入，家裏生活尚算不錯。「那時住的房子大，來到香港後，變化太大，沒有朋友之餘，語言又不通，感覺很難捱。」小時候在福建南安讀至小學五年級的黃校長，曾被選為「三好學生」：「『三好』即思想品質好、學習好、身體好。」本來是個成績優異、表現獲讚的優等生，來港後因為不諳廣東話、英語，一下子變為沒有學校願意收的學生，自然難以接受。

「我弟弟因為年紀較小，直接入讀小一，問題不大，但我就高不成、低不就，不能重讀小五，降班也困難。最後觀塘一家私立小學收了我讀小四，名重生小學。」黃校長讀的屬於一所已關閉的私立中學小學部，主要接收新來港學生。「我印象中當時身邊七、八成的同學都是新來港，大家的問題相近，不懂英文，廣東話不太好。」

我讀的學校有開辦夜校，教成年人基礎英文，高小那3年，我白天在學校上課、晚上也到夜校上課，惡補英文。

當年坊間極多夜校，讓就職人士在下班後進修，十多歲的黃校長早上在小學時就是班上的大哥哥，去到夜校，是置身一群成年學生中的小朋友。聽起來艱苦得難以相信，他卻笑言：「我比他們小得多，他們對我而言是大哥哥、大姊姊，他們也的確待我如弟弟，很照顧我。而且他們在公餘來進修，全都非常認真，那種珍惜學習機會和努力上進的態度和氣氛，也令我深受感染。」

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曾被勸輟學幫補家計

本來學業成績就出色，亦堅持刻苦惡補不足，如此專注學業的孩子，放諸現在的家庭，應會深得父母愛錫和支持。但家家有本難唸的經，黃校長卻曾因為家中的經濟條件，差點沒機會繼續學業。

當時爸爸想我早點出來工作，但媽媽堅持供我讀書，後來我一邊工作一邊學習，生活雖苦，但苦盡甘來，終於能達到自己的目標。

那時的他當過補習導師，讀大學時亦持續擔任研究助理，就這樣在忙碌中結下了投身教育的機緣。

回想自己的求學生涯，他既感謝母親的支持，亦對自己遇到的幾位恩師感激不已。「我在不同時期都遇到恩師，對我影響深遠。中學時期的班主任兼學生會顧問馮漢民老師，對我關懷備至，讓我深深感受到人間有愛，他也引導我從學生會幹事的崗位上培養出領導才能；大學時期則遇上香港教育大學的鄭雅儀教授、中大教育學院鍾宇平教授，他們與我亦師亦友，引導了我認識香港教育，並使我對教育學術研究產生興趣。在大學研究院時期，我的碩士論文導師、香港大學的謝錫金教授，及博士論文導師、中文大學林智中教授和劉潔玲教授，均令我獲益匪淺。」黃校長對師長的恩情念茲在茲，巨細無遺地逐一鳴謝，以身作則尊師重道、飲水思源的好情操。

▲ 育有兩女的黃校長欣慰女兒們學有所成，希望她們日後能為社會貢獻所長。（被訪者提供）

女兒奴爸爸笑談送糖遭嫌棄

「我覺得自己和兩個女兒的關係都幾融洽㗎，雖然一定及不上她們和媽媽！」校長說完即腼腆笑笑。女兒常常被稱為「爸爸的前世情人」，然而這前世情人慢慢長大，卻難逃「變心」的命運。

我很享受小時候拖着兩個女的溫馨日子，而且當她們還在讀幼稚園到初小時，我每天都會抽時間為她們講故事。家裏到處都有圖書，客廳會有、床頭又有，讓她們隨時隨地都可以看書，也養成愛看書的習慣。

女孩子一天一天長大，自然也有少女心事，和同為女性的母親也更親近，這時父親的角色就變得有距離。黃校長明白這種理所當然的改變，說起來卻仍然難掩為人父母的落寞。「小時候你不拖她，她還會把手伸進你衫袋去拖你的手；後來大了不主動拖，甚至我去拖都會被她甩開，說一句『男女授受不親』。」

說起女兒們，黃校長滿臉慈愛，更分享說因為工作的中學距離孩子的學校不遠，間中亦會抽時間去看望，在小息時給她們送一點零食。「初時她們看見我都會興奮跑過來，然後開心地和同學一起分享糖果。後來漸漸就覺得爸爸來會不好意思，讓我別來。我當然就不敢再去了，免得被她們罵。」

記者：王嵐