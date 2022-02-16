【疫下入院】妻快測陽性3歲女7歲仔高燒　港爸12小時醫院實錄︰入院是錯

▲ 有港媽新冠肺炎快測呈陽性，3歲女及7歲子高燒，港爸分享12小時醫院實錄。

本港第五波疫情來襲，4歲男童及3歲女童相繼染疫死亡，家長人心惶惶。港爸黃生的太太昨日（15日）進行新冠病毒快速測試呈陽性，其後3歲女兒及7歲兒子先後發燒。黃生分享一家四口到醫院求診的經歷，最終在醫院折騰了12小時左右，回家等候檢測結果，他有感入院的決定是錯誤的。

黃生接受TOPick訪問時表示，昨日（15日）上午太太發燒及喉嚨痛，自行服藥再觀察情況。不過，3歲女兒同日下午發燒，一直徘徊在40度，至晚上約8時，7歲的兒子也發燒38度左右。太太在facebook群組分享狀況後，獲網民轉贈2支快速測試劑，結果太太呈陽性，女兒則是陰性。

東區醫院停車場搭建帳篷

黃生見情況不妙，致電999輾轉接駁至醫護熱線，對方多次詢問他是否真的要去醫院，曾建議他們先到衞生署轄下診所求醫。黃生考慮到年僅3歲的女兒高燒可大可小，決定到醫院，於是獲安排兩架救護車，在十多分鐘後送一家四口到東區醫院。

一家人於今日（16日）凌晨1時多抵達東區醫院，並在醫院停車場臨時搭建的帳篷內等待。黃生指那裡約有30至40個帳篷，每個約3米x3米大小，一個帳篷有幾個人，內裡有燈和暖爐，但沒有床舖，院方只按人數提供膠櫈。他表示︰

我們將3張櫈排在一起，讓兒子躺下睡覺，太太就抱著女兒睡覺。

最新影片推介︰

子女發燒6小時未獲退燒藥

由於他們倉卒入院，只準備了一兩件替換衣服，而兒子匆忙下穿著涼鞋出門，黃生只能脫下外套給他當被冚保暖。不過，兒子一直發冷無法入睡。他透露現場「百人用一個急症室廁所」，帳篷環境不理想，他決定自救，聯絡朋友送來睡袋、帳篷、被子等，由職員轉交給他們，生病的太太也不必整晚抱著女兒睡覺。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

期間曾有人為他們量血壓，但未有派發任何藥物如退燒藥給他們，黃生以自備的體溫計為小朋友量度，維持於38至40度之間。黃先生坦言︰

根本無人理，小朋友6、7個鐘都無退燒藥。

幸在救護車上時，救護員給他女兒冰袋降溫，令她稍為舒服一點。子女燒足整晚，直至早上約7時，才有醫護人員致電他了解情況，終在上午8、9時獲發退燒藥。

入院帶備簡易帳篷乾糧

之後醫生來電，表示他們照肺及提供深喉唾液樣本後，可選擇回家等待結果，在家隔離。一家四口在醫院帳篷經歷了約12小時，終在今日下午1時多抵達家裡。黃生曾跟附近帳篷的市民傾談，彼此都等待了一段時間，甚至有人等無可等堅持要回家。

隔離帳篷有人嘔無人理，有8個月大BB無人理，等了3日才安排入院。每次聽到有人嘔，我們都好驚……

經過今次事件，他直言「入院是錯」，原本因小朋友發燒有危險性才決定入院，可是沒想到發燒40度也沒人理會，遲遲未得到治療，反而折騰了一晚。他又提醒一眾家長，入院前要預備一些物資，包括簡易帳篷及睡袋，以防醫院環境不似預期；退燒藥，如醫院未及提供，可暫時紓緩不適；少量乾糧，避免空肚食藥；足夠的保暖衣物。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者︰駱秀玲