【明星扮靚】每日做百下深蹲塑出19吋腰+蜜桃臀　孫娜恩@Apink無鹽飲食踢走水腫

▲ 靠自律日做百下深蹲練出19吋腰、蜜桃臀，孫娜恩@Apink無鹽飲食踢走水腫。

韓國「三代女團」Apink即將攜同新曲回歸，歌影雙棲的Apink成員孫娜恩也在影視圈闖出一片天，近日在「黃Viu煲劇平台」熱播的奇幻醫療韓劇《Ghost Doctor》，孫娜恩憑藉實習醫生吳秀晶一角引發熱話。過去因為19吋腰圍而獲封「螞蟻腰女神」的娜恩，好身材人人稱羨，TOPick為你盡數她的瘦身秘訣。

人稱「孫女神」的娜恩早年曾在節目透露腰圍僅19吋，擁有美腿翹臀的她也因為私下愛穿知名運動品牌的緊身褲而被喻為「緊身褲女神」，還因此獲得該廣告商青睞，成為韓國區代言人。

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為了維持名品身材，娜恩長年執行「無鹽飲食法」，藉此減少調味攝取、避免水腫；她也經常以蕃薯、沙律、水果取代米飯，既可以增加飽腹感，又不會為身體帶來負擔。曾經飽受嬰兒肥困擾的她也教路，早晚飲用一杯排毒果汁有助快速消腫，排走毒素。

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日做百下深蹲 養出蜜桃臀

而在運動方面，娜恩平日愛到健身室報到，也會練習普拉提和空中瑜伽，還會每天深蹲100次，有效燃燒脂肪、緊緻臀部線條和鍛鍊大腿肌肉。

減肥就是一場持久戰，因此最近娜恩接受時尚雜誌專訪，也透露自己偶有放縱：「最近吃過最好吃的食物是焗芝士通心粉，本來想吃完一整份，但是卡路里太高了，所以就和別人分著吃⋯⋯現在又想吃了！」

過去她也在訪問直言自己也有懶散的時候，好身材全靠自律：「其實我比你們想像的要懶一些，在家裡就是反覆地吃、睡和躺著，再來就是運動。雖然我不喜歡運動，但是有義務、也有堅持運動的壓力，因為大家都很看好我的身材，所以有一種『我必須更努力去運動』的責任感。」

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切合劇中角色 撐平價韓牌

作為先後代言燒酒、牛仔褲和運動用品的「廣告女神」，娜恩向來有著「完售女」和「帶貨女王」的稱號，凡是她穿過的單品，往往都會掀起搶購熱潮！

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為了符合《Ghost Doctor》實習醫生的設定，娜恩的劇中穿著以樸素和輕便為主，價錢亦相對親民，如她所著用的韓牌PLAC牛仔褲僅韓圓$129000（約港幣$840）、COVETBLAN乾濕褸原價為韓圓$219000（約港幣$1428），特價後只售韓圓$131400（約港幣$856）！想跟娜恩潮著女神look，小資女也可以無痛入手。

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