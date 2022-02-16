【入院無期】專家倡確診者在家隔離10至14日　無病徵及檢測陰性可解隔離令 　

▲ 孔繁毅表示，大多數確診者病毒載量會在染疫7天後轉為陰性，故相信出現病徵後14天便可解除在家隔離令（資料圖片）

本港第五波疫情令公營醫療爆煲，不少確診者被困家中、入院無期消息指，截至昨日仍有約1.2萬名染疫者正等候入院；港府專家顧問許樹昌倡仿效新加坡，如患者在家隔離72小時後深喉唾液樣本經䘙生署驗出陰性便可解除隔離令；不過另有專家認為確診者需在家隔離至少10至14日。

不少確診者在家等候入院期間已自行痊癒，但仍要無了期苦候解除隔離令，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今指正與醫管局及食䘙局商討處理方法，TOPick正向食䘙局查詢。

呼吸系統專科醫生梁子超體諒醫管局資源不足，但批評局方置滯留家中的確診者不理，認為相關病人確診10天後並無病徵，傳染風險已大大減低，港府可安排速遞公司收取其深喉唾液樣本，如經䘙生署驗出為陰性或病毒CT值逾33（即病毒量低） ，便可解除相關患者在家隔離令。

港府專家顧問許樹昌則認為可參考新加坡做法，確診者在家隔離72小時後經快速測試驗出陰性，應親自再向䘙生署提交深喉唾液樣本，驗出為陰性便可解除隔離令；相反，如快速測試仍呈陽性，而該確診者已完成接種2劑疫苗或未打針，也可分別在7日或14日後自行解除在家隔離令。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，大多數確診者病毒載量會在染疫7天後轉為陰性，故相信患者在出現病徵後14天，將深喉唾液樣本送至䘙生防護中心確認為陰性，便可解除在家隔離令。

最新熱門影片：【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒 一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文