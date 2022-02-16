【財政預算案】香港公共管治學會倡派發8000元消費券　寬減利得稅減公屋戶租金

▲ 本港經濟受第五波疫情衝擊。（湯致遠攝）

最新一份財政預算案將於本月23日發表。香港公共管治學會指，目前香港受新冠肺炎第五波疫情的衝擊，許多行業經營困難，經濟發展不容樂觀。政府財政應該積極有為，精準投放資源，為民解困，包括派發8000元消費券，暫緩繳交100萬以下利得稅及寬減利得稅。

香港公共管治學會亦建議減免至少兩季差餉及所有政府牌照費，並寬減個人所得稅，上限為1.5萬元，向領取社會保障金額的合資格人士發放金額相當於1個月的綜合社會保障援助，以及為住公屋人士寬減一個月租金。同時，學會亦建議進一步增加在公私營機構設立的有時限職位至5萬人，並為前線抗疫醫護人員發放一次性「鼓勵金」5000元。

香港公共管治學會認為，本港需深化與粵港澳大灣各市的合作，用好中央賦予的各項政策，加強本地及外地企業合作在大灣區各市的投資及經貿、文化創意產業及科創項目的合作及落地，故建議成立類主權基金，以加大在灣區各市的多層次合作。

學會亦提出制定「北都前海合作帶」策略、在基建、金融、人材、物流及規劃方面把行政長官提出的北部都會區與前海方案進行深化對接，以創新的思維進行管理及規劃。為吸引人材，學會建議香港引入的專材寬免其個人所得稅3年。

另外，香港公共管治學會建議，港府向中央政府提出發售人民幣債券5000億，分20年還，還款時用港元，利息參考現時之政府債券。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p



HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7



hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳