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【生蛇症狀】出過水痘就有機會生蛇　醫生解構症狀：患處疼痛痕癢有水泡

醫生診症室 17:01 2022/02/18

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生蛇位置若於額頭，有感染眼睛的風險，嚴重時可長遠影響視力。

只要你曾出過水痘，往後日子就有生蛇的風險。根據統計，每3個美國人就有一個人一生中出現生蛇，估計香港情況亦相類似。水痘多發生於孩童時，痊癒後水痘病毒會潛伏於神經細胞多年，當年長或免疫系統減弱時，病毒再次活躍，引致生蛇。皮膚患處會長出多個聚結一起的紅色丘疹和小水泡，較常出現於軀幹位置，如背部、胸部和腰腹等，呈一條帶狀分布，故名帶狀皰疹，生蛇這名字亦由此形狀而來。

傳言如生蛇長於兩邊，連在一起時就會致命，其實這並沒有根據。生蛇患處一般只會局限於身體單邊，一個或偶爾兩個相連的神經綫區域。在特殊情況如免疫能力缺乏或受抑制的病人，如愛滋病、血癌、接受器官移植、長期服食類固醇等人士，生蛇可同時出現於身體多個不同位置。

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生蛇患處疼痛和偶爾痕癢，穿了的小水泡會於7至10日後收乾結痂，皮膚表面一般於2至4星期後復元。約一至兩成病者會患有帶狀皰疹後神經痛，情況可持續數月至數年，有些痛楚如針刺或燒灼，對病人帶來極大困擾，曾有嚴重個案需轉介痛症科和服食嗎啡類止痛藥治療。病者年紀愈大，出現持續神經痛的機會愈高。

如生蛇位置處於一邊額頭，就有感染眼睛的風險，嚴重時可長遠影響視力，不能忽視。罕有併發症還包括聽覺神經綫受損、腦炎、肺炎，甚至死亡等。

生蛇後並不能產生長遠免疫能力，患者有再復發可能。

下次會同大家分享生蛇時的處理，和預防疫苗的知識。

全文刊於《經濟日報》，原題為「生蛇小知識你我都要識」

撰文 : 區志森 皮膚科專科醫生

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