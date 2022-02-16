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【名牌加價】LV宣布加價料加幅達18%　盤點5個必買經典Monogram印花手袋

休閒消費 18:29 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

LV宣布因成本上升，為維持品牌利潤，將於本周加價。

繼CHANEL價格大幅上漲後，Louis Vuitton(LV)亦宣布全線產品將於本周加價，以應對製造成本上升及全球通脹，外界預測增幅達15%至18%。TOPick為大家推介多款LV必買經典款手袋，想購買手袋的女士們，就要把握機會入手。

最新影片推介:

疫情間奢侈品需求激增　

外電報道，由於製造和運輸成本急升，加上市場需求激增及全球通脹，為維持品牌利潤，LV將成為今年奢侈品牌中首批大幅調高售價的品牌之一。

LV發言人表示，全球門市皮具、時尚配飾及香水產品將進行價錢調整。但未有透露調整後售價，僅指調漲幅度會因應不同的產品而有差別。

根據時尚網站PurseBop預測，低端奢侈品增幅約4%，而高端奢侈品平均增幅將有15%至18%。

點擊大圖了解更多：

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最值得投資的LV手袋

Monogram印花為LV經典名牌手袋款式，百搭易襯之餘，在二手市場上亦相當保值。

Multi Pochette Accessoires HK$20,600

Multi Pochette Accessoires (圖片來源:LV官網)

以經典Pochette Accessoires手拿包為基礎，再搭配兩種可拆式配件：一個迷你版的Pochette Accessoires手袋及一個圓型的拉鍊散紙包。

NéoNoé  HK$16,300

水桶包 NéoNoé。 (圖片來源:LV官網)

品牌經典之作，重現1932年Gaston-Louis Vuitton的設計，水桶包百搭又好襯，容量及空間比一般手袋大很多，簡直令女士們愛不惜手！

VANITY PM HK$22,800

-化妝箱Vanity PM。 (圖片來源:LV官網)

近年化妝箱款式手袋人氣大增，Vanity PM配上金色鎖頭和鏈帶，成為不少女士的Dream bag！

SPEEDY BANDOULIÈRE 25 HK$14,600

Speedy系列。 (圖片來源:LV官網)

LV標誌性款式，是入手LV的不二之選。Speedy推出全新25尺寸，容量比Nano尺寸更大更能夠應付日常所需。

Palm Springs Mini HK$19,500

Palm Springs Mini背包。 (圖片來源:LV官網)

外型時尚又精巧輕盈的背包款，百搭易襯，大受女士們歡迎。

Neverfull系列 HK$15,700起

代表作 Neverfull。 (圖片來源:LV官網)

LV的代表作之一，設有大、中及小尺寸，實用性大受上班一族喜愛，無論是出街或出外旅行，容量可裝下任何必須品，長青且百搭。

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責任編緝：王明芳

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