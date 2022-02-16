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【快速檢測】希瑪與科技公司向基層捐30萬套快速檢測包　林順潮：連續兩次陽性九成中招

社會 18:22 2022/02/16

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第五波疫情爆發，政府早前指已採購一億套快速檢測包套裝，其後分發給市民。希瑪董事會主席、眼科醫生林順潮夥深圳新冠肺炎測試機生產商亞輝龍生物科技股份有限公司，向本港基層捐助30萬套快速測試包。林順潮指，該款測試劑屬於快速抗原測試，可以透過撩鼻的方式，15分鐘便能看到結果。市民如果第一次測試呈陽性，可再做一次，兩次都陽性則基本可以斷定自己已「中招」。

林順潮指，鑑於公眾對病毒檢測的需求甚殷，希瑪醫療與新冠肺炎快速生產商亞輝龍，計劃透過家福會、鄰舍輔導會等8間機構，向基層市民免費捐贈30萬套快速測試包，目標對象包括高風險人士或需要定期病毒檢測行業的員工，例如安老及護理院舍、清潔、保安、的士司機，以及基層市民，藉此紓緩他們的經濟負擔。

林顺潮指，市面上有多款快速測試，相信政府都有把關，多數已經在不同地區有註冊。該款快速抗原測試在英國數以億計銷售，認為準確度相當高，不過仍視乎取樣方式及用家所處階段。他指，有研究表示鼻子的病毒量一般較高，撩鼻相對其他方法更準確，若已經有病徵則相對靈敏，用家第一次測試呈陽性，可再測試一次，連續兩次陽性，「九成已經中招，可以當自己陽性咁處理。」

他補充，即使陰性，有可能是病毒量低難以測試出來，可隔多幾日再測試。另外，若兩次都陽性，市民應該減少外出，在家也應該佩戴口罩，尤其要確保口罩不要漏氣，保護好家人。

亞輝龍生物董事長胡鹍辉說，香港疫情嚴重，會優先確保供港，惟目前中港車司機數量不夠，有測試劑在深圳灣口岸滯留超過一周，但相信月底會有改善。

林順潮指，是次共有100萬劑快速測試供港，剩餘70萬希瑪醫療自己使用，希瑪醫療的醫生開工前都會使用。

根據網上資料，亞輝龍快速測試包分1人劑及5人劑，售價分別為100元及388元。

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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