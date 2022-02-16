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【地區工程】政府擬斥16億建新蒲崗體育館　工程包括改道及建智能停車場

社會 18:24 2022/02/16

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政府擬斥16億建新蒲崗體育館。（資料圖片）

政府本年度擬推出71項工務工程，其中包括在新蒲崗興建休憩用地、體育館、地下智能停車場及道路改善工程。政府向立法會提交文件，交待有關工程詳情。

以上工程涉及面積約1萬平方米，預計工期為4年內，預計成本約16億500萬。詳細工程範圍可見下圖：

（建築署圖片）

工程將分為4個部份：

地區休憩用地

  • 一個七人硬地足球場兼用為手球場及五人足球場，並設有可容納約300人的摺合式活動看台
  • 一個戶外籃球場兼用為簡易板球場
  • 一個多用途休憩用地，設有景觀和休憩區
  • 附屬設施，包括貯物室

體育館

  • 一個可作為2個籃球場、2個排球場或8個羽 毛球場的主場館，設有可容納約200人的摺合式活動看台
  • 兩個可以合併的多用途活動室
  • 一幅室內運動攀登牆
  • 一個兒童遊戲室
  • 一個健身室
  • 兩個半密封式天台籃球場
  • 附屬設施，包括一個訂場處、一個管理處、一 間急救室、一間育嬰室、廁所、更衣及淋浴室、 貯物室等

地下公眾停車場

  • 約300個公共泊車位，供私家車、輕型貨車、中型貨車、重型貨車以及旅遊巴停泊，另提供電單車泊車位
  • 一個可容納部分私家車泊車位的自動泊車系統
  • 附屬設施，包括管理處、自動泊車系統控制室等

道路改善工程

  • 於六合街和七寶街交界額外加設一條北行行車線
  • 將四美街現有的路旁停車處改為行人路以對齊現有行人路。

政府計劃在諮詢立法會工務小組委員會後，向財委會申請撥款。

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責任編輯：陳梓蔚

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