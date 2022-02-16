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【新冠肺炎】港男入境澳門新冠檢測呈陽性　將接受隔離治療

社會 18:27 2022/02/16

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港男入境澳門新冠檢測呈陽性。（資料圖片）

本港新冠疫情嚴峻，澳門今（16日）宣布由下周一（21日）起，12歲或以上入境澳門人士須14日前打首針，或出示不適合接種醫生證明。詳情即看：【下一頁】而澳門新冠病毒感染應變協調中心今日亦錄得一宗來自香港的輸入個案。

個案涉及1名由香港來澳的46歲男性香港居民，外僱，2月15日入境澳門，今日新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者。

該名男子去年10月和11月共接種2劑的mRNA疫苗，2月15日乘坐由香港晚上8時10分開出的金巴入境澳門，入境時隨即接受鼻咽拭子採樣後被安排到麗景灣酒店作醫學觀察，結果顯示呈陽性，將轉往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

應變協調中心表示， 該名男子目前無新冠肺炎症狀，結合其流行病學史、臨床表現及檢測結果，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者，不列入澳門新冠病毒肺炎確診病例。

最新熱門影片：【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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