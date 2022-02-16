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【兒童疫苗】兩子已完成兩針科興疫苗 沈可欣楊證樺：參與疫苗計劃提供數據

親子 18:49 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

本港多名小朋友染疫，家長正為小朋友是否打針一事而苦惱，不過無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「Rebecca」的沈可欣與老公楊證樺，以及兩名兒子早前已經完成疫苗接種，沈可欣在社交網透露，一家四口受邀參加「香港大學兒童及青少年科舉辦青少年及兒童新冠病毒疫苗研究計劃」，提供注射疫苗後的數據，以作醫學研究。

沈可欣的6歲大仔早於去年12月已經注射了第一針皮內注射科興疫苗，而當時沈可欣與老公楊證樺已經完成了第三針科興疫苗，當時她表示感覺良好，更讚揚大仔是小勇士。直到今日（16日），沈可欣再度上載一家四口的合照，透露全家已經完成接種疫苗，6歲哥哥及3歲弟弟已經完成第二針，她更多謝陸醫生和劉宇隆教授，並祝大家身體健康！

第五波疫情下，政府已降低可接種科興疫苗的最低年齡至3歲，兒童疫苗網上預約系統爆滿，一針難求。衞生署於網頁指出，疫苗常見副作用通常輕微而且是暫時的，例如輕微發燒、接種部位紅腫或疼痛，部分人有機會出現較嚴重的異常事件，但這些情況較罕見。

至於嚴重副作用方面，衞生防護中心指截至2021年11月，尚未發現經研究者判斷與接種科興有關的嚴重異常事件。

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責任編輯：陳麗薇

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