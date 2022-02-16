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港區人大政協要打齊3針方可赴京開兩會？　陳勇：暫未收到要求但最好打3針

政治 18:37 2022/02/16

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本身是港區人大代表的民建聯立法會議員陳勇。（經濟日報資料圖片）

全國兩會下月初召開，今日傳出有港區政協委員及人大代表收到通知，必須要已要接種第3針疫苗，才可上北京開會。不過，多名身兼立法會議員的港區人大代表透露，暫時未聽到有關要求。

被外界形容為「超級愛國者」界別的立法會「港區人大、政協及有關全國性團體代表界」議員、本身是港區人大代表的民建聯陳勇表示，據他了解還未收到要求必須打3針，但亦坦言最好打3針，因為保障能力會更大，強調自己亦已經打了3針。

同樣是港區人大代表的實政圓桌議員田北辰亦透露，他暫時亦無聽說要求必須打第3針。

今年的全國政協及人大會議，分別於下月4日和5日開幕，據悉一眾港區政協委員及人大代表，下月初會先在深圳集體檢疫，之後一起乘包機到北京，期間會採取「閉環式管理」。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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